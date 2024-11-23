МВД РФ начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги

МВД России с сегодняшнего дня начинает лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие нормы закреплены в указе президента РФ по вопросам гражданства.

Как пояснили в пресс-центре МВД, 22 ноября истек срок для принесения присяги этой категории граждан.

«С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданство России, а решения о приеме их в российское гражданство станут недействительными», — сказали в ведомстве.

Положения указа не распространяются на тех, кто приобрел российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или освобожден от нее на момент получения гражданства.

МИД РФ ранее предупредил соотечественников, принятых в гражданство с 1 сентября 2017 года, о необходимости в кратчайшие сроки принять присягу. Этот порядок распространяется и на детей, если решение об их приеме в гражданство было вынесено после достижения ими возраста 18 лет.

Предложение ввести обязательную присягу при получении российского гражданства было сделано президентом РФ Владимиром Путиным летом 2017 года. Процедура подразумевала прочтение текста и подпись на бланке. В 2023 году принят федеральный закон и подписан указ президента, которые сохраняли эти нормы. В последнем президентском документе сказано о необходимости получившим гражданство принять присягу в течение года.