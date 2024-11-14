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Общество

Объем воды в Токтогулке на 14 ноября составил 13 миллиардов кубов

Объем воды в Токтогульском водохранилище на 14 ноября составил 13,086 миллиарда кубометров. Такие данные представили Национальные электрические сети Кыргызстана.

На сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составил 13,086 миллиарда кубометров. Среднесуточный приток воды составляет 322 кубометра, а расход — 511 кубометров.

Для сравнения: в этот же день годом ранее объем воды был меньше, составив 11,766 миллиарда кубометров. Тогда приток составлял 292 кубометра, а расход был на уровне 473 кубометров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311075/
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