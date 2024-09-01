Неделя-24. Новые «Белый дом» и флагшток, и кому достался пансионат Кольбаева

В Кыргызстане отпраздновали 33-ю годовщину обретения независимости. Главные мероприятия прошли на обновленной центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке. Одновременно с этим в республике отпраздновали 100-летие со дня образования Кара-Киргизской автономной области.

С утра 31 августа в Бишкеке открыли новый 100-метровый флагшток.

Центр отдыха «Ак-Марал» на Иссык-Куле, конфискованный у убитого вора в законе Камчи Кольбаева, передали Государственной таможенной службе. В ГТС 24.kg заявили, что распоряжением кабмина пансионат передали в управление таможни, а частные дома на его территории останутся в собственности владельцев.

Кабмин Кыргызстана разработал правила таксомоторных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Пока они находятся на общественном обсуждении. Что нового придумали чиновники:

к таксомоторным перевозкам пассажиров и багажа допускают легковые автомобили-такси, прошедшие ежегодный государственный технический осмотр;

определен порядок покраски автомобилей в фирменные цвета таксомоторных компаний и нанесения их логотипов;

в салоне легковых автомобилей такси в поле зрения пассажиров должны находиться визитная карточка водителя с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества, таксометр или терминал, а также официальное наименование перевозчика и его номер телефона перевозчика;

транспортные средства должны быть чистыми и ухоженными, оснащены климатической установкой для комфортной температуры;

к таксомоторным перевозкам пассажиров допускают водителей не моложе 21 года, имеющих стаж управления автомобилем не менее трех лет или стаж работы водителем автомобиля не менее одного года.

Более подробно, что еще предложил кабинет министров для такси, читайте в материале 24.kg.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Отремонтированный проспект Чуй

В Бишкеке после ремонта открыли для проезда отрезки проспекта Чуй, от улицы Султана Ибраимова до улицы Торекула Айтматова и от улицы Абдрахманова до бульвара Эркиндик. В муниципалитете отметили, что работы по его капитальному ремонту завершили на месяц раньше срока.

С 15 сентября в Кыргызстане введут госконтроль за ценами на уголь. Оно будет действовать 90 дней и направлено на предотвращение роста стоимости и обеспечение доступности твердого топлива для населения. В августе 2024 года средняя стоимость местного угля по республике составила 5 тысяч 929 сомов за тонну. Цены на импортный уголь оказались несколько выше, в среднем он стоит 7 тысяч 491 сом за тонну. В Бишкеке его можно купить за 6 тысяч 300 сомов. Самая высокая цена зафиксирована в Караколе — 8 тысяч 750 сомов за тонну.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Национализация и конфискация: какие объекты и от кого получило государство Фото 24.kg. В спсиске национализорованного земельные участки, объекты недвижимости, автотранспорт Редакция 24.kg собрала список крупных объектов, которые возвращены государству, включая национализированные или конфискованные за последний год. ПОДРОБНЕЕ

День независимости Кыргызстана. Путь длиною в 33 года Кыргызстан стал первой страной Центральной Азии, официально оформившей свою государственную независимость. О вехах становления республики и главных событиях в ее жизни в лонгриде 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Ставки на утильсбор могут ввести уже в этом году. Как их будут рассчитывать? Фото из интернета. Утильсбор станет обязательным платежом для производителей внутри страны и импортеров В середине августа в Кыргызстане принят закон об утильсборе. Редакция 24.kg выяснила, когда будут введены ставки и как намерены рассчитывать этот сбор, обратившись за информацией к Минприроды и экспертам. В списке очень много всего, что обложат новыми сборами. ПОДРОБНЕЕ

ВВП, инфляция и риски. Экономический прогноз для Кыргызстана на 2024—2026 годы Аналитики ЕАБР прогнозируют, что ВВП Кыргызстана вырастет на 5,5 процента в 2024 году благодаря инвестициям. В последующие годы рост замедлится до уровня ниже 5 процентов. Инфляция к концу года, по прогнозам, снизится до 4,3 процента благодаря стабильности на мировых товарных рынках. Ожидается, что Национальный банк Кыргызстана сохранит учетную ставку на уровне 9 процентов. Подробный обзор макроэкономического прогноза ЕАБР на 2024—2026 годы читайте в материале 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

По данным Минсельхоза, продукты питания в КР дешевле, чем в РК и РФ. Так ли это? Фото из интернета. Власти в своих радостных сообщениях о ценах всегда скромно умалчивают о реальных зарплатах в Кыргызстане Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана сравнило цены на продукты в республике, Казахстане и России. В ведомстве заявили, что продукты в Кыргызстане стоят на 14,7 процента дешевле, чем в Казахстане, и на 15,2 процента дешевле, чем в России. 24.kg проверило данные Минводсельпрома. ПОДРОБНЕЕ

Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить Решили работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Заместитель председателя Налоговой службы Нурлан Умтулов рассказал 24.kg, какие моменты стоит учесть и как правильно организовать процесс. ПОДРОБНЕЕ

Топ-6 видов мошенничества в криптовалюте. Как не потерять свои накопления Фото из интернета. Никогда не доверяйте незнакомцам, предлагающим слишком выгодные условия Рынок криптовалют привлекает не только инвесторов, но и мошенников. В этой сфере можно не только заработать, но и потерять все накопления. Мошеннические схемы с каждым разом совершенствуются и становятся разнообразнее. Редакция 24.kg подготовила советы о том, как уберечь свои активы. ПОДРОБНЕЕ

Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны Зубная боль, как часто бывает, может застать в самый неожиданный и неподходящий момент — в походе, гостях, командировке, глубокой ночью или во время праздников, когда получить помощь врачей проблематично. Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны стоматологических клиник, в которых оказывают помощь круглосуточно. ПОДРОБНЕЕ

Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить Фото 24.kg. Учебный год в Кыргызстане еще не начался, а проблемы с учебниками родители школьников уже озвучивают В феврале 2024 года для улучшения качества и содержания национальных учебников, повышения обеспеченности ими школ создали госучреждение «Издательский дом «Окуу китеби». Оно появилось путем слияния «Жаны китеп», которое занималось арендой учебников, и Республиканского научно-практического центра «Окуу китеби», который проводил экспертизу рукописей. О том, чем занимается и как зарабатывает издательский дом, в интервью 24.kg рассказал его директор Ильяс Сарыбаев. ПОДРОБНЕЕ

После Парижа: может ли Кыргызстан рассчитывать на медали в других видах спорта Олимпиада в Париже навсегда войдет в историю большого спорта Кыргызстана: наша национальная сборная завоевала шесть медалей. Фавориты команды — борцы, и они не подвели. Однако есть и много других видов спорта, где спортсмены могут показать весомые результаты и достичь чемпионских высот. Но представители этих видов даже не смогли завоевать лицензии на участие в Играх четырехлетия. Почему так происходит, мы попытались разобраться. ПОДРОБНЕЕ

Карьера в Германии. Как случайная стипендия изменила жизнь кыргызстанки Айзады Фото из архива собеседницы. Айзада Пертнер Уроженка Кыргызстана Айзада Пертнер оказалась в Германии более 20 лет назад. После окончания учебы осталась в стране, успешно строила карьеру в финансовом секторе, получала до 12 тысяч евро в месяц. Но год назад решила сменить сферу деятельности. Кроме того, женщина занимается волонтерством, чтобы помочь нуждающимся в КР. Своей историей Айзада поделилась с 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов Стрельба из боевого оружия — отличный вариант досуга. Законно это можно сделать в стрелковых клубах, где предлагают пистолеты, винтовки, ружья и не только. 24.kg предлагает топ-5 площадок, где можно почувствовать себя героем боевика. ПОДРОБНЕЕ

Парк «Адинай» и южный берег Иссык-Куля. Фото и видео читателей 24.kg Фото Николая Манаковского. Парк «Адинай», Бишкек Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Бишкеку, а потом отправимся на Иссык-Куль. ПОДРОБНЕЕ