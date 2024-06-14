В Бишкеке 14 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 15 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 41;

9.30-18.30 — отрезок улицы Пушкина;

9.00-16.00 — бульвар Молодой Гвардии, 72;

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы От-Араба, Уркор, Камбаркан);

9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Ак-Марал);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тогуз-Кайрык, Жолдубай);

9.00-17.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Казакова, Абдраева, Средней, Жамгырчинова, Пишпекской, Кенсуйской, село Нижняя Ала-Арча (улицы Ак-Тилек, Тихая, Новая, Кыргызская, Советская, Логвиненко, Южная, Белинского, Фрунзе, Коллекторная, Луговая, Чагая, Солнечная, Трудовая, Дружба, Мира, Полевая, Весенняя, Адырская, Панфилова, Заводская, Колхозная, Кара-Суйская, Школьная, переулок Курманалиева);

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Кун-Кочо, Кырк-Чоро, Хан-Тенир, Садырбаева, Ай-Кочо, Ашар, Гагарина, Таш-Рабат, Кыбыла, Тогуз-Канат);

9.00-11.00 — отрезки улиц Абаканской, Толстого;

14.00-16.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Коенкозова;

11.00-16.30 — отрезки улиц Ильменской, Троицкой.

9.00-20.00 — район, ограниченный улицами Саманчина, Малдыбаева, Ибраимова и линией железной дороги. Подробнее

12-14 июня — район, ограниченный улицами Ленина, Восточной, Сокулукской, Кирова, Лермонтова. Подробнее

Памятные даты

Всемирный день донора крови

Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943), австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Международный день блогера

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд

14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. По соглашению промышленника с рабочими последние могли быть занимаемы работой в воскресный день взамен будничного.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кудайберген Джапаров (Кукен Сатаров)

Родился 14 июня 1933 года в селе Соз Сокулукского района.

Печатается с 1956-го. В 1959 году издана первая книга повестей и рассказов «Абыш». Автор пьес «Гордецы», «Девичья месть» и других.

В 1979-м издана его книга «В город пришла весна» на русском языке.

Умер прозаик Аман Саспаев

Родился в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Творческая биография писателя началась в 1947 году. В 1966-м издан его первый сборник рассказов «Мальва». Его перу принадлежат роман «Парторг», ряд сборников повестей и рассказов. Основной тематикой произведений писателя являются жизнь и быт, социальное положение эмигрантов в КНР.

Куда сходить

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