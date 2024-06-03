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Общество

Минздраву передали автомобили для транспортировки вакцин по Кыргызстану

Минздраву передали 16 специализированных автомобилей для транспортировки вакцин. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, автомобили предоставлены Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и ЮНИСЕФ в рамках усилий по повышению уровня иммунизации в Кыргызстане.

«Полноприводные автомобили смогут обеспечивать доступ в отдаленные районы. Они рассчитаны на транспортировку больших холодильных камер, необходимых для безопасной перевозки большинства вакцин. Машины также оснащены специальными панелями для защиты вакцин от прямых солнечных лучей», — сообщили в ведомстве.

пресс-центра Минздрава
Фото пресс-центра Минздрава. Переданные машины

Автомобили помогут улучшить доставку вакцин из областных в районные хранилища, обеспечивая их своевременную доступность.

В Минздраве добавили, что всего будет поставлено 26 спецмашин. Остальные прибудут в страну до конца июня. Общая стоимость транспортных средств составляет $1,26 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295620/
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