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Общество

Ноокатский избирательный округ. Претенденты на мандат депутата Жогорку Кенеша

В Ноокатском избирательном округе № 5 30 июня пройдут досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша.

Место стало вакантным после того, как Жусупбек Коргонбай уулу сдал мандат.

ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 12 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.

24.kg знакомит с теми, кто решил участвовать в депутатской гонке.

1
Бакытбек Марипов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Марипов

Временно не работает. Экс-аким Ноокатского района Ошской области. Освобожден от должности после того, как его брат Улукбек Марипов стал премьер-министром.

В ноябре 2021 году баллотировался по этому округу. Тогда он занял второе место.

2
Айболот Айдосов

Временно не работает. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «политология», получил степень магистра по китаеведению в Чжянском университете (КНР). Работал журналистом, заведующим пресс-службой ЦИК, заведующим сектором Минтруда.

3
Байжигит Мурзакматов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Байжигит Мурзакматов

Временно не работает. В 2021 году баллотировался по Кок-Жарскому избирательному округу № 4, но ЦИК тогда отказала ему в регистрации, так как вовремя не сдал все документы.

4
Артыкбай Абдивалиев

Частный предприниматель, директор ОсОО «АГРО ТОП». В 2021 году уже баллотировался по данному округу.

5
Элдар Кудайбердиев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Элдар Кудайбердиев

Временно не работает.

6
Санжарбек Толонбаев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Санжарбек Толонбаев

Директор спорткомплекса управделами президента, ранее возглавлял южную резиденцию главы государства.

В 2020-м баллотировался в парламент, был в списке партии «Мекенчил» под номером 63.

7
Гулнара Дуванаева

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Гулнара Дуванаева

Частный предприниматель. В 2021 году стала депутатом городского кенеша Нооката от партии «Бир Бол».

8
Касымбек Кыланов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Касымбек Кыланов

Частный предприниматель. В 2015 году на выборах депутата Жогорку Кенеша был в списке партии «Бир Бол».

9
Каныбек Абдикеримов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Каныбек Абдикеримов

Ветеран ГКНБ.

10
Болотбек Таабалдыев

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Болотбек Таабалдыев

На сайте ЦИК указано, что временно не работает. Был тележурналистом ОТРК.

11
Бакытбек Ажикулов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Ажикулов

Глава Зулпуевского айыл окмоту Ноокатского района.

12
Мелисбек Абдрахматов

с сайта ЦИК
Фото с сайта ЦИК. Мелисбек Абдрахматов

Работает на Ноокатской РЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295509/
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