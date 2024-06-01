Ноокатский избирательный округ. Претенденты на мандат депутата Жогорку Кенеша

В Ноокатском избирательном округе № 5 30 июня пройдут досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша.
Место стало вакантным после того, как Жусупбек Коргонбай уулу сдал мандат.
ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 12 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.
24.kg знакомит с теми, кто решил участвовать в депутатской гонке.
Временно не работает. Экс-аким Ноокатского района Ошской области. Освобожден от должности после того, как его брат Улукбек Марипов стал премьер-министром.
В ноябре 2021 году баллотировался по этому округу. Тогда он занял второе место.
Временно не работает. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «политология», получил степень магистра по китаеведению в Чжянском университете (КНР). Работал журналистом, заведующим пресс-службой ЦИК, заведующим сектором Минтруда.
Временно не работает. В 2021 году баллотировался по Кок-Жарскому избирательному округу № 4, но ЦИК тогда отказала ему в регистрации, так как вовремя не сдал все документы.
Частный предприниматель, директор ОсОО «АГРО ТОП». В 2021 году уже баллотировался по данному округу.
Временно не работает.
Директор спорткомплекса управделами президента, ранее возглавлял южную резиденцию главы государства.
В 2020-м баллотировался в парламент, был в списке партии «Мекенчил» под номером 63.
Частный предприниматель. В 2021 году стала депутатом городского кенеша Нооката от партии «Бир Бол».
Частный предприниматель. В 2015 году на выборах депутата Жогорку Кенеша был в списке партии «Бир Бол».
Ветеран ГКНБ.
На сайте ЦИК указано, что временно не работает. Был тележурналистом ОТРК.
Глава Зулпуевского айыл окмоту Ноокатского района.
Работает на Ноокатской РЭС.