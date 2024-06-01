Ноокатский избирательный округ. Претенденты на мандат депутата Жогорку Кенеша

В Ноокатском избирательном округе № 5 30 июня пройдут досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша.

Место стало вакантным после того, как Жусупбек Коргонбай уулу сдал мандат.

ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 12 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.

24.kg знакомит с теми, кто решил участвовать в депутатской гонке.

1 Бакытбек Марипов Бакытбек Марипов Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Марипов

Временно не работает. Экс-аким Ноокатского района Ошской области. Освобожден от должности после того, как его брат Улукбек Марипов стал премьер-министром.

В ноябре 2021 году баллотировался по этому округу. Тогда он занял второе место.

2 Айболот Айдосов Айболот Айдосов

Временно не работает. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «политология», получил степень магистра по китаеведению в Чжянском университете (КНР). Работал журналистом, заведующим пресс-службой ЦИК, заведующим сектором Минтруда.

3 Байжигит Мурзакматов Байжигит Мурзакматов

Фото с сайта ЦИК. Байжигит Мурзакматов

Временно не работает. В 2021 году баллотировался по Кок-Жарскому избирательному округу № 4, но ЦИК тогда отказала ему в регистрации, так как вовремя не сдал все документы.

4 Артыкбай Абдивалиев Артыкбай Абдивалиев

Частный предприниматель, директор ОсОО «АГРО ТОП». В 2021 году уже баллотировался по данному округу.

5 Элдар Кудайбердиев Элдар Кудайбердиев

Фото с сайта ЦИК. Элдар Кудайбердиев

Временно не работает.

6 Санжарбек Толонбаев Санжарбек Толонбаев

Фото с сайта ЦИК. Санжарбек Толонбаев

Директор спорткомплекса управделами президента, ранее возглавлял южную резиденцию главы государства.

В 2020-м баллотировался в парламент, был в списке партии «Мекенчил» под номером 63.

7 Гулнара Дуванаева Гулнара Дуванаева

Фото с сайта ЦИК. Гулнара Дуванаева

Частный предприниматель. В 2021 году стала депутатом городского кенеша Нооката от партии «Бир Бол».

8 Касымбек Кыланов Касымбек Кыланов

Фото с сайта ЦИК. Касымбек Кыланов

Частный предприниматель. В 2015 году на выборах депутата Жогорку Кенеша был в списке партии «Бир Бол».

9 Каныбек Абдикеримов Каныбек Абдикеримов Фото с сайта ЦИК. Каныбек Абдикеримов

Ветеран ГКНБ.

10 Болотбек Таабалдыев Болотбек Таабалдыев

Фото с сайта ЦИК. Болотбек Таабалдыев

На сайте ЦИК указано, что временно не работает. Был тележурналистом ОТРК.

11 Бакытбек Ажикулов Бакытбек Ажикулов

Фото с сайта ЦИК. Бакытбек Ажикулов

Глава Зулпуевского айыл окмоту Ноокатского района.

12 Мелисбек Абдрахматов Мелисбек Абдрахматов

Фото с сайта ЦИК. Мелисбек Абдрахматов

Работает на Ноокатской РЭС.