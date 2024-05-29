30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.00-12.00 — улица Интергельпо, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Ахунбаева, Репина, Кулназарова, 27-я линия, Космическая);

9.00-13.00 — улицы Токталиева, Худайбергенова;

9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 139б, жилмассив «Ак-Орго» (улицы От-Араба, Саада, Казыбак, Уркор), отрезки улиц Аулской, Великолугской, Жакыповой, Кедровой, Свободной, Кайынды, Кирпичной, Крымской, Хвойной, Умай-Эне, Улукман, Садаевой, Профессора Зимы, жилмассив «Дордой» (улицы 1-я — 12-я, Дордой-2, Аул-5 — Аул-14, Ибраимова-1 — Ибраимова-4, Эмгекчил-1 — Эмгекчил-7);

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 8 (1-4-й подъезды);

9.30-18.00 — село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Чодронова);

10.00-17.00 — микрорайон «Джал», улица Курчатова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Интергельпо, Литвиновой, Дмитрова, Январской, Токтогулова, Акиева, Манасчи Сагынбая, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Жайыла Баатыра, Чортекова).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улица Школьная), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Кара-Жыгач (улицы Лагерная, Кулатова, контур, Новостройка, Бек-Тоо, Бакая, Новая, Людмилы, Шопокова, Тезекбаева, Бузурманкулова), Арчалы, Байгельди, Кайырма, Давос, Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбет, Раимбекова, жилмассив «21,9 га»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Северная, Пограничная, Ала-Арчинская, Пионерская, Токтогула, Советская, тупики Токтогула, Советский), Джаны-Джер (улицы Больничная, Жданова, Молодая Гвардия);

9.00-18.00 — села Сокулук (улицы Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Московская, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Шопокова, Киевская, Бакыта, Больничная, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Кирова, Жаштык, Железнодорожная, переулки Ленина, Железнодорожный, Советский), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Западная, Молодежная, Атбашинская, Спортивная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулки Садовый, Западный, Атбашинский), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина), села Новопавловка (жилмассив «Ала-Тоо», новостройка, ТЭЦ-2, улицы Баатыр, Эгизбаева, Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Калтар, Орок (улицы Новая, Орокская, Проектируемая, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Мотукеева, Мустафа, Молодежная), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Куйбышева, Садовая, Ленинградская, Рабочая, 1-4, Свердлова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Гагарина), Беловодское (улицы Колхозная, Калинина, Фрунзе, Шевченко, Степаненко, Ленина, переулок Советский), Петровка (улицы Центральная, Фрунзе, Советская, Заводская, Гагарина, Водоемная);

13.00-17.00 — село Садовое (улица Советская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Центральная), Эркин-Сай (улицы Кангельдиева, Чекирова);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пионерская, Театральная, Фрунзенская), Красная Речка (улицы Комсомольская, Ленина);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — село Чуй (улицы Покровская, Ибраимова, Октябрьская, Пионерская, Маркса, Комсомольская, Сансызбаева, Межевая, Полевая, Ново-Октябрьская, Бригадная, Линейная, Тихая, Космонавтов, Новая, Клубная, Новостройка, Гагарина, Покровская, Шоссейная, Зеленая, Ломоносова, Береговая, Школьная);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Слободская, Шопокова, Шамсинская, 61);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Ваккера, Калинина);

13.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Калинина, Строительная, Мичурина, Мира);

Кеминский РЭС