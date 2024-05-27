В Бишкеке 27 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 16 часов 1 минуты.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 2, отрезок улицы Саратовской от улицы Курманджан Датки до Западной;

9.30-18.00 — улица Кийизбаевой, 22, 22/1, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Шоокум, Тон, Куйручук);

9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 135а, отрезки улиц Акиева, Токтогула, Тимура Фрунзе, Проектируемой, Муромской, Кустанайской, Репина, Ахунбаева, Боромбая, Нурекской, Набережной, Бухарской, Криворожской, Наманганской, Адырской, Андижанской, Севанской, Бельской, переулки Каунасский, Криворожский, Берликский, Набережный, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-17, Ынтымак-1, Манаса);

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Репина, Волдайская, Эр-Тайлак), отрезки улиц Волдайской, Репина, село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Арычная, Молодежная, Набережная, Новая, Полевая, Тепличная, Садовая, Молодая Гвардия, Октябрьская, 8 Марта, Садовый переулок).

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Султанбай Айжигитов

Родился 27 мая 1958 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Эрлис Тердикбаев

Родился 27 мая 1969 года. Первый заместитель министра обороны КР. Илияз Ташкулов Родился 27 мая 1979 года. Глава государственной администрации Сокулукского района. Жылдызбек Абдраимов Родился 27 мая 1982 года. Заместитель председателя Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День библиотек Кыргызской Республики

Фото из интернета. Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова

Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.

Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902-го в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.

Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в КР ежегодно пользуются свыше 1 миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов — на русском, 19 процентов — на кыргызском, 2 процента — на других языках.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Аман Мамытов

Фото из интернета. Аман Мамытов

Родился 27 мая 1927-го в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949 по 1954 год был научным сотрудником. С 1954 по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.

В 1964-м избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966 году — директором Киргизского НИИ почвоведения.

Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.

Скончался в 1999-м.

Куда сходить

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