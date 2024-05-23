24 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 1 (1-4-й подъезды);

9.30-18.00 — село Орто-Сай (улицы Подгорная, Ормокоева, Рысмендиева, Иманалиева, контур № 127);

9.30-16.30 — микрорайон «Учкун», отрезки улиц Ауэзова, Уч-Туулга, Казан-Булак, Шабдана Баатыра, проспекта Чуй;

9.00-12.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева, 27-я линия, Космической;

9.00-16.00 — улица Ахунбаева, 135;

9.00-17.00 — отрезки улиц Бейшеналиевой, Сыдыкова, Киевской, Молодая Гвардия, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55);

9.00-14.00 — село Пригородное (улицы Пригородная, Эркиндик-5, Эркиндик-6).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы ЮБЧК, Конур-Осмон, Егимбаева, Сейтек, Куланова, Бишкекская, Арпачиева), Таш-Добо (улицы Школьная, Абыкан-Ата, Колхозная, Нарынская, Горького, Озгоруш, Ала-Тоо), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградное, Малая ГЭС), Кок-Жар (улица ЮБЧК);

Сокулукский РЭС

9.30-15.00 — село Ак-Жол (улицы Киргизская, Молодежная, Новая);

9.00-17.00 — село Восточное (улицы Дагестанская, Тимирязева), поселки Северный (улицы Заводская, Киргизская, Октябрьская, Почтовая, Советская, Степная), Верхне-Восточный, села Жаны-Жер (улицы Гагарина, Трудовая), Нижне-Чуйское (улицы Соцгородок, Барак-интернат, Гагарина, Коммунистическая), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Машиностроительная, Железнодорожная, Полевая, переулок Железнодорожный), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Советская, Токтогула), Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназарова, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победа, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Мичурина, Ленина, ЦРБ), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Свердлова, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Лавровых, Проектируемая, Степная, Садовая, Гоголя, Таласская, Северная, Ынтымак, Дуйшембиева, Чон-Арык, Ай-Коль, Манаса, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, жилмассив «Алтын-Ордо»);

9.30-15.00 — село Ак-Жол (улицы Киргизская, Молодежная, Новая);

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — село Ново-Николаевка;

8.30-15.30 — село Алексеевка (улицы Суворова, Жукова);

8.30-17.00 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.30-17.00 — села Ак-Суу (улицы Проездная, Набережная, Живпром, Керамика, Тоголока Молдо, Логвиненко, Чкалова, Парковая, Ватутина, Дмитровка, Энгельса, Касыгина, Ипподромная, Есенина, Добровольская, Токтогула, Плодопитомник, Пржевальского, Горная, Мира, Ягодная), Темен-Суу (ущелье Широкое);

9.00-16.00 — село Александровка (улицы Ванахуна, Сокулукская);

10.00-16.00 — село Беш-Терек (улицы Молодежная, Центральная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Орто-арык (улица Токтогула), Панфиловка (улица Базарная);

Токмакский РЭС

9.00-16.00 — город Токмак (улицы Шамсинская, Терешковой, 8 Марта, Космодемьянской);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Дружба, Жерказар;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти, Кичи-Кемин (улица Бектенова), Жаны-Алыш;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-16.00 — села Отогон (улица Аширалиева), Дружба (улица Зеленая);

Чуйский РЭС