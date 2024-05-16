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Общество

Ввести систему обязательного страхования жилья и авто намерены в Кыргызстане

В Кыргызстане намерены внести изменения в законодательство, касающееся страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По данным Службы регулирования и надзора за финансовым рынком, введение системы обязательного страхования жилья является мероприятием государственной важности.

«Это позволит предоставлять гражданам своевременную компенсацию ущерба в случае чрезвычайных ситуаций, сохранит финансовую состоятельность, а также позволит сформировать негосударственный источник покрытия ущерба», — говорится в справке-обосновании.

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Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» приняли в 2015 году, однако ответственности за неисполнение документа нет.

Чиновники отмечают необходимость задействовать косвенные механизмы побуждения граждан приобретать страховые полисы. При совершении сделок на недвижимость предлагается включить страховой полис в обязательный перечень документов, предъявляемых в Службу земельных ресурсов.

В статье 13 Закона «О залоге» предлагается указать, что если законом или договором о залоге предусмотрено, что залогодатель должен застраховать заложенное имущество, то он обязан предоставить страховой полис.

В Госфиннадзоре считают, что законопроект будет способствовать повышению охвата населения обязательным страхованием жилья; снижению расходов бюджетов всех уровней на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства; постепенному повышению страховой культуры граждан; созданию статистической базы в Кыргызгосстрахе и пополнению доходной части бюджета.

Кроме того, в статье 15 Закона «О дорожном движении» предлагается указать, что владельцы транспортных средств вне зависимости от формы собственности обязаны поддерживать их в технически исправном состоянии и заключать договор страхования. Это необходимо для обеспечения безопасности на дорогах и защиты интересов участников дорожного движения, а также соблюдения законодательства.

Напомним, ОСАГО для физических лиц в КР введут с 1 января 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294089/
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