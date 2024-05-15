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Общество

Цифра дня. 3 тысячи 716 человек легализовали имущество

По последним данным Министерства юстиции, сдали специальную декларацию и легализовали свое имущество 3 тысячи 716 граждан. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков.

По его словам, из них 73 человека легализовали имущество стоимостью свыше 100 миллионов и уплатили декларационный платеж в 1 миллион сомов. На какую сумму легализовано имущество, неизвестно, потому что анонимно. Декларант сдает спецдекларацию в единственном экземпляре, которая остается у него.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что легализовал свое здание стоимостью $200 миллионов. В интервью журналистам «Азаттык» министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев сообщил, что после этого легализовались более 900 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293928/
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