Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 3 мая 1938 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 3 мая 1938 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,5 градуса.

Самым холодным — 3 мая 1959-го, когда температура составила −0,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со средней температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со среднемесячной температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометеорологической службы, 3 мая ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +11 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +26 градусов.