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Общество

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева посетила тюрьмы Хельсинки

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева приняла участие в международном семинаре в Центре верховенства права в Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

На семинаре в Хельсинки омбудсмены стран Центральной Азии и Финляндии обменялись опытом в сфере защиты прав и свобод человека.

«Сотрудничество между омбудсменами дает возможность оперативного решения совместных задач. Одним из приоритетных направлений института омбудсмена является укрепление международного сотрудничества в сфере обеспечения прав человека, особенно защиты прав мигрантов, обмена лучшими практиками», — сказала акыйкатчи.

Институт заключил более 70 меморандумов с международными организациями и гражданским сообществом, а также с омбудсменами других государств.

Джамиля Джаманбаева

Она встретилась с вице-канцлером юстиции, вице-омбудсменом, генеральным прокурором, председателем Высшего административного суда, генеральным директором Службы тюрем и пробации, директором Центра верховенства права Финляндии.

Стороны обсудили возможность объединения усилий и совместных действий в сфере продвижения защиты прав человека.

Также омбудсмены стран Центральной Азии ознакомились с условиями содержания осужденных в тюрьмах в Хельсинки. Отметим, одна из них построена более века назад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292474/
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