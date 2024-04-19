Экс-депутат Кубанычбек Жолдошбаев возместил ущерб государству и вышел на свободу

Экс-депутат Кубанычбек Жолдошбаев полностью возместил ущерб государству. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 19 апреля Первомайский районный суд изменил бывшему парламентарию меру пресечения на подписку о невыезде в связи с тем, что он возместил ущерб государству в размере 150 миллинов сомов.

«При этом продолжаются следственные мероприятия», — добавили в госкомитете.

Напомним, 22 февраля ГКНБ задержал экс-депутата и учредителя ОсОО «Беш-Сары» (фирма владеет двумя торговыми домами на территории Ошского рынка и поставляет уголь) за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничество. Установлено, что по указанию руководства администрация ОсОО «Беш-Сары» многие годы ведет двойную бухгалтерию.