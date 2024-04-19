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Общество

Запрет на митинги, возвращенный детсад, отключение горячей воды. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

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Запрет на митинги

Верховный суд признал законным запрет на митинги в Бишкеке. Он оставил в силе решения Первомайского суда, удовлетворившего заявление Первомайского акимиата о признании законным его решения от 28 марта «Об ограничении места мирных собраний» и Бишкекского городского суда, который оставил апелляционную жалобу адвоката Бактыбека Жумашева без удовлетворения.

Напомним, запрет на проведение митингов в центре столицы действует с марта 2022 года.

Больше месяца без горячей воды

Горячей воды в городе не будет больше месяца. Накануне градоначальник Айбек Джунушалиев подписал распоряжение об отключении горячей воды с 22 апреля до 1 июня.

В день отключения Бишкектеплосеть проведет регламентные испытания на плотность (опрессовка) тепловых сетей.

Работы пройдут:

  • центр города севернее улицы Толстого от ТЭЦ Бишкека до улицы Курманджан Датки (рынок «Мадина»);
  • вдоль линии железной дороги от ТЭЦ до улицы Ибраимова, проспект Шабдана Баатыра от улицы Достоевского до улицы 7 Апреля;
  • проспект Чуй от улицы 7 Апреля до улицы Ибраимова;
  • улица Ибраимова от проспекта Чуй до железной дороги;
  • южная часть столицы (улица Жукеева-Пудовкина от железной дороги до улицы Кулатова).

В случае обнаружения порывов и провалов дорожных покрытий немедленно сообщать в диспетчерскую службу филиала ОАО «Электрические станции» — «Бишкектеплосеть» по телефону 0312568558 или в центр поддержки потребителей по телефонам: 0312611169, 1980 (с телефонов «Кыргызтелеком»), 0557611166, 0777611166, 0701611166.

В «Востоке-5» начали реконструкцию детсада

В микрорайоне «Восток-5» начали реконструкцию детсада. Его примерная вместимость будет 500 детей. Ранее стало известно, что здание дошкольной организации возвращают в муниципальную собственность. Долгое время в нем находился комплекс Royal Sport. Два года назад он закрылся, как отмечено в аккаунте в Instagram, «на масштабную реконструкцию».

«Управлению капитального строительства поручено пересмотреть конструкцию самого здания и забор вокруг него, чтобы они соответствовали всем нормам. Также соответствующим службам поставлена задача пересмотреть законность торговых объектов возле здания будущего детского сада», — отметили в муниципалитете.

Улицу Юнусалиева приведут в порядок

На улице Юнусалиева начаты работы по благоустройству. В ходе пешего рейда городских служб выявлен ряд нарушений правил благоустройства и санитарного состояния.

МП «Бишкекзеленстрой» необходимо озеленить участок вдоль проезжей части, обрезать сухостой и аварийные деревья, а также очистить ирригационные сети от мусора и отходов. Чтобы автотранспортные средства не парковали на зеленой зоне, МП «Бишкекасфальтсервис» поручено поднять уровни бордюров вдоль проезжей части по обе стороны, а на остановках напротив дома № 68 в микрорайоне № 5 установить ливнеприемные решетки. Кроме того, городские службы уберут самовольно установленные рекламные конструкции вдоль проезжей части.

«Муниципальным территориальным управлениям № 9, 10, 11 поставлена задача провести разъяснительные работы с жителями и хозяйствующими субъектами по недопущению выброса твердых бытовых отходов в неустановленных местах, а также по соблюдению чистоты и порядка на прилегающей территории», — сказали в мэрии.

Снос на «Мадине»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил процесс сноса точек общепита с южной стороны рынка «Мадина». Объекты выступили на муниципальную территорию. Их демонтируют добровольно.

Градоначальник поручил ускорить демонтаж, так как на этой территории будут тротуары и реконструкция дороги.

Перед акимом Свердловского района поставлена задача благоустроить прилегающую территорию. «Бишкексвету» поручено в срочном порядке провести анализ по линиям электропроводов и привести в соответствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292100/
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