Разработан эскизный проект реконструкции аллеи Раппопорта в Чолпон-Ате. Об этом сообщает Госстрой.

По данным ведомства, проект разработали сотрудники Иссык-Кульского управления градостроительства и архитектуры.

Аллея расположена на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром». Ее общая площадь составляет 14 гектаров.

Напомним, аллею Раппопорта полностью вырубили при строительстве объектов к I Всемирным играм кочевником в 2016 году. Власти несколько раз обещали провести реконструкцию знаменитой аллеи, но так этого и не сделали.