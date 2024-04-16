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Общество

Разработан эскизный проект реконструкции аллеи Раппопорта

Разработан эскизный проект реконструкции аллеи Раппопорта в Чолпон-Ате. Об этом сообщает Госстрой.

По данным ведомства, проект разработали сотрудники Иссык-Кульского управления градостроительства и архитектуры.

Аллея расположена на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром». Ее общая площадь составляет 14 гектаров.

Напомним, аллею Раппопорта полностью вырубили при строительстве объектов к I Всемирным играм кочевником в 2016 году. Власти несколько раз обещали провести реконструкцию знаменитой аллеи, но так этого и не сделали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291635/
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