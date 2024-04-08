В Бишкеке 8 апреля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 13 часов 2 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.41. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

В Кыргызстане сегодня рабочий день.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 78 (1-2-й подъезды), жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Кок-Талаа, Макмал, Терек-Сай, Улук-Тоо, Беш-Тектир, Бельмазар), «Киргизия-1» (улицы Улан, Абдрахманова), «Колмо» (улицы Укок, Республиканская, Жийделу, Алтын-Бешик, Ай-Кол, Азаттык), «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-14), улица Тоголока Молдо, 7, отрезки улиц Боконбаева, Коенкозова, Чокморова, проспект Дэн Сяопина, 2, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова, Северная, Семетей);

9.30-14.30 — отрезки улиц Мичурина, Абдрахманова, Тыныстанова, проспекта Жибек Жолу, переулок Александровский;

9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Куйручук, Тон);

12.30-16.30 — проспект Чуй, 46, 48, 50, отрезки улиц Киевской, Сыдыкова (от Суюмбаева до Осмонкула), Суюмбаева, Осмонкула (от проспекта Чуй до улицы Токтогула);

9.30-18.00 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, Элебесова, 8 Марта, Аул, Коллективной, Бакинской, переулки Станиславский, Сумской;

13.00-17.00 — улица Кривоносова, 103;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы 2-я, Профессора Зимы, Чуй-29 — Чуй-33), село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, переулок Колхозный);

9.00-15.00 — жилмассив «Касым» (улицы Кайназаровой, Профсоюзная, Салтанат, Ынтымак);

12.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова, Чагая, переулок Колхозный).

У кого намечается той

Суйунбек Касмамбетов

Родился 8 апреля 1960 года. Государственный секретарь КР.

Гульназ Халилова

Родился 8 апреля 1972 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Чоро Сейитов

Родился 8 апреля 1980 года. Первый заместитель министра экономики и коммерции КР.

Памятные даты

День сотрудника органа по контролю наркотиков КР

Учрежден в 2006 году.

Впервые орган, контролирующий наркотики, создан в Кыргызской Республике в 1993-м. Это была Госкомиссия по контролю нарковеществ, учрежденная 8 апреля.

Люди, которые меняли мир

Родился историк Сабыр Аттокуров

Фото open.kg. Сабыр Аттокуров

Родился 8 апреля 1932 года в селе Кызыл-Туу Джумгальского района Нарынской области.

Занимался изучением истории становления промышленности Кыргызстана, проблемами археологии и этнографии. Автор более 200 научных трудов, монографий, учебных пособий, словарей. Подготовил несколько кандидатов и докторов исторических наук. Долгое время возглавлял исторический факультет КГУ имени 50-летия СССР.

Внес большой вклад в научное исследование кыргызских родословных преданий.

В конце 1980-х по ложному доносу по обвинению в национализме снят с работы и исключен из рядов КПСС. Основное обвинение заключалось в том, что Сабыр Аттокуров в своих лекциях рассказывал о самобытности кыргызского народа, традициях и обычаях, необходимости их сохранения. Позднее решением ЦК КПСС реабилитирован и восстановлен в рядах партии.

Умер в 2005 году.

Куда сходить

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