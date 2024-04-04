Где появится «вафельная» разметка и что она означает, рассказали в мэрии

Власти Бишкека для уменьшения заторов и исключений очередности проезда на территории столицы, а также в целях снижения аварийности на перекрестках решили в пилотном режиме нанести «вафельную» разметку на некоторых перекрестках. Об этом сообщил пресс-служба мэрии.

По ее данным, разметка послужит дополнительной мерой, которая позволит дисциплинировать водителей. Камеры «Безопасного города» не имели возможности идентифицировать дорожную ситуацию, в том числе и факты создания помех движению на перекрестке. Теперь, если автомобиль находится в зоне действия разметки больше определенного времени, то это автоматически фиксируется как нарушение.

На «вафельной» разметке автомобили не должны перекрывать проезд других участников движения дольше 5 секунд. В противном случае владельца авто ждет штраф.

Водителю, увидевшему сетку на дороге, необходимо рассчитать скорость потока и своего движения, чтобы не задерживаться на ней и не создавать препятствия другим.

В мэрии отметили, что территория «вафельной» разметки не является тем участком, где вовсе нельзя останавливаться. «Существует ряд исключений. Например, остановиться можно для пропуска пешехода при повороте на перекрестке или при повороте налево, когда необходимо пропустить встречный транспортный поток», — объяснили в муниципалитете.

Разметка уже нанесена на пересечении улиц Токтогула и Исанова. Она также появится на следующих перекрестках:

проспектов Манаса и Чуй;

проспекта Манаса и улицы Киевской;

проспекта Манаса и улицы Токтогула;

проспекта Манаса и улицы Московской;

проспекта Манаса и улицы Боконбаева;

проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо;

улиц Исанова и Токтогула.

Фото на главной: из интернета — «вафельная» разметка перекрестка