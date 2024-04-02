Парк «Асанбай», который на протяжении более десяти лет был зеленым уголком и местом отдыха для жителей города, был снесен без четко продуманного плана по его замене. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции социал-демократов в БГК Кадырбек Атамбаев.

Он отметил, что арендатор парка, который посадил в нем 992 дерева и создал успешное городское пространство с множеством аттракционов и даже зоопарком, оказался в крайне несправедливой ситуации. Договор с ним не был продлен, а парк снесли.

По мнению депутата горкенеша, не ясно, почему вместо разработки рекомендаций по улучшению парка «Асанбай» было решено идти по пути его полного уничтожения.

Процесс сноса сопровождался необоснованными и лживыми заявлениями о нарушениях «норм безопасности» в парке со стороны мэрии. Ситуация вообще не поддается анализу и выглядит как просто уничтожение любимого горожанами пространства. Кадырбек Атамбаев

Муниципалитет официально ссылается на то, что скоро начнет конкурс, и указывает на формат государственно-частного партнерства с привлечением инвестора, который обустроит парк. Но это не согласуется с логикой действий самой мэрии.

«Казалось, проект ГЧП выстроится просто: муниципалитет даст землю, а новый частный партнер обустроит участок аттракционами и будет зарабатывать, делясь с мэрией своей прибылью. Но, несмотря на декларируемый формат ГЧП, государство уже закупило демонтированные аттракционы из Первомайского парка в Курске, включая самый дорогой и флагманский аттракцион — колесо обозрения», — написал лидер фракции социал-демократов в БГК.

То есть уже год назад муниципалитет сам выполнил условия контракта за частного партнера-инвестора, при этом декларируя необходимость начала конкурса ГЧП. Кадырбек Атамбаев

Он напомнил, что также о ГЧП-проекте многоярусной парковки говорили жителям 11-го микрорайона, чьи гаражи снесли, но в итоге вместо многоярусной парковки началось возведение ипотечного жилья.

«Сейчас в БГК лежит постановление об утверждении границ Карагачевой рощи, после утверждения которого прежние территории, выведенные из парка, к сожалению, будут легализованы их новыми законными владельцами согласно земельной амнистии. И это произойдет потому, что горожане пассивно участвуют в выборах. В итоге в большинстве своем побеждают только те, кто мотивирует граждан прийти на избирательные участки», — считает депутат.

Очень надеюсь, что парк «Асанбай» не постигнет таинственным образом та же участь в новом проекте ГЧП, детали которого все еще не известны ни депутатам БГК, ни широкой общественности. Кадырбек Атамбаев

Он добавил, что фракция социал-демократов будет добиваться принятия постановления БГК о запрете строительства на участке в парке «Асанбай» и изменения его границ (если вдруг частный партнер в ГЧП это предложит). «Ситуация сейчас лишена напрочь любой логики и требует принятия хотя бы превентивных мер», — заключил депутат горкенеша.

Напомним, что в феврале в парке начали демонтаж объектов. В мэрии тогда сообщили, что работа проводится по решению Верховного суда от 4 декабря 2023 года. 29 января 2024-го управление по контролю за землепользованием муниципалитета выдало уведомление представителю ОсОО «Детский досуг» об освобождении муниципальной территории парка в течение пяти календарных дней.

В мэрии подчеркнули, что в 2010 году участок площадью 4,062 гектара предоставлен ОсОО «Детский досуг» во временное пользование на пять лет под парк культуры и отдыха. В июле 2022-го комиссия по предоставлению прав на земельные участки отказала в продлении срока временного пользования.