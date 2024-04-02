В Бишкеке 2 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 12 часов 48 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.34. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Кербез, Ай-Кочо, Таттыбубу, Тогуз Канат);

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Ийгилик, Муромская);

9.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 23, отрезки проспекта Айтматова, улиц Горького, Пожарского, Толстого, жилмассив «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Кырман, Славгородская, Ветеринарная), село Чон-Арык (улицы Самойленко, Центральная, Мостовая, Волоколамская), жилмассив «Киргизия-1» (улицы Волоколамская, Самойленко, Центральная);

9.00-17.30 — микрорайон «Асанбай», 52, отрезки улиц Джалиля, Ялтинской, Шайыр, Кантимировской, Садовой;

9.30-14.00 — отрезки улицы Белорусской, переулок Кубанский;

12.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Медерова;

14.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Бектенова, Джантошева;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тогуз Канат, Найман, Жолон, Ак Шоокум, Боз-Салкын, Чамгарак);

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Ак-Тилек, Колхозная, Кыргызская, Логвиненко, Новая, Коллекторная, Панфилова, Школьная, Фрунзе, Заводская, Чагая, Южная, Луговая, Весенний, Белинского, Адырская, Полевая, Солнечная, Мира, Курманалиев, Дружба, Трудовая, Кара-Суйская, Западная, Короткая, переулки Больничный, Средний, Полярный, Западный Колхозный, Школьный, Заводский, Советский, Весенний);

9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Максат, Мыскал, Умут, Сейил, Жаштык, Жанылык, Достук, Мидина);

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жийделу, Республиканская, Укок).

Подачу питьевой воды прекратят:

9.00-19.00 в жилые массивы «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач» и «Полицейский городок», улицы Достоевского, Анкара, Ауэзова и линия железной дороги.

Памятные даты

Международный день детской книги

Фото 24.kg. Книга «Балерина» о жизни маленькой девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать

Начиная с 1967-го по инициативе и решению Международного совета по детской книге ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.

До середины XVII века детям в основном рассказывали сказки устно или они читали примерно то же, что и родители, например басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В XVIII веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо и «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок.

И только в XIX веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Отмечается ежегодно 2 апреля начиная с 2008-го.

Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет громадные последствия для детей, их семей, общин и обществ.

Аутизм — это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Это заболевание диагностируется при наличии трех симптомов: недостатка социальных взаимодействий, нарушенной взаимной коммуникации, ограниченности интересов и повторяющегося репертуара поведения.

Впервые в печати упомянуто слово «джаз»

Cлово «джаз» упомянуто в газете Los Angeles Times от 2 апреля 1912 года. Уже позже, в 1917-м, американский журнал Literary Digest авторитетно разъяснял, что «джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться». Среди основателей джаза можно отметить трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джонни Додса, пианиста Джелли Ролл Мортона.

Отметим, в 2024 году в Бишкеке планируют провести международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» 26-27 апреля.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Саткын Турдубаев

Родился 2 апреля 1935-го во Фрунзе. Композитор.

В 1957-1964 годах работал в Государственном оркестре народных инструментов Кыргызской филармонии.

Преподавал в детской музыкальной школе в Пржевальске (1964-1967), музучилище имени Мураталы Куренкеева во Фрунзе (1967).

Автор таких произведений, как «Поэма», «Айдама күү», «Желдирме», «Жайлоо», «Сары жаз» и других.

Умер в 1993-м.

Умер марафонец Сатымкул Джуманазаров

Родился 17 сентября 1951 года. Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер XXII Олимпийских игр в Москве в марафонском беге.

Единственный марафонец из постсоветского пространства, которому удалось подняться на пьедестал олимпийского марафона. На очень тяжелом олимпийском марафоне в упорной борьбе финишировал третьим.

Серебряный призер чемпионата СССР по марафону 1980-го. Пятое место на Токийском марафоне 1981 года.

Умер 2 апреля 2007-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.