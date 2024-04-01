01:35
USD 89.47
EUR 96.43
RUB 0.97
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 1 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 12 часов 45 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.33. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

  • 8.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Кулиева, Ладожской, Малышева, Краснодонцев, Багратиона, Варшавской, Коммунаров, Кутузова, Минской, Ростовской, переулок Беломорский, жилмассив «Колмо» (улицы Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жаз, Кара-Балтинская, Садовая, Укок, Республиканская, Жийделу, Азаттык, Козу-Баглан, Долон, Мидина, Насыйкат, Ак-Жолтой, Илим, Максат, Тынчтык, Кенеш, Жеткинчек, Мыскал, Тендик, Кулиева);
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Шоокум, Ашар);
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Улан, Абдрахманова);
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 52, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Ашар, Ай Кочо, Алтын Казык), улица Айни, 209, отрезки улиц Киевской, Логвиненко, Панфилова;
  • 9.30-13.00 — микрорайон «Восток-5», 3/2, 10/2, 11/2, 13, 13/2, 16/2, 17/2, 24/2, отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо;
  • 9.30-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тюп, Логвиненко, Кыргызская);
  • 11.30-15.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим, Кенеш, Максат, Тынчтык, Кулиева, Республиканская);
  • 11.30-17.00 — село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская), жилмассив «Умут» (улицы Умут-1 — Умут-24, Тамырчы);
  • 12.30-17.30 — микрорайон «Восток-5», сш № 66;
  • 13.00-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, Кузнечная крепость;
  • 13.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Самойленко, Мостовая).

  • 29 марта — 1 апреля не будет горячей воды в частных домах Бишкека.

Памятные даты

Открытие Международного университета в Джалал-Абаде

из интернета
Фото из интернета. Международный университет

Вуз создан согласно указу президента Кыргызской Республики от 1 апреля 1993 года. Первоначально он именовался Джалал-Абадским коммерческим институтом, который создан на базе Джалал-Абадского кооперативного техникума и Джалал-Абадского кооперативного училища. С 2005-го статус вуза повышен, и далее он стал именоваться Университетом экономики и предпринимательства.

Международный университет в Джалал-Абаде — первый негосударственный вуз в Кыргызстане и странах СНГ, первая альтернатива государственным вузам в постсоветских странах.

По результатам 2016 года газета «Эркин Тоо» признала Университет экономики и предпринимательства лучшим вузом республики.

Началось строительство альтернативной дороги север — юг

С 1 апреля 2014 года в селах Арал и Кызыл-Жылдыз Джумгальского района стартовало строительство первой фазы альтернативной дороги север — юг.

Протяженность альтернативной дороги север — юг составит 433 километра. Работы поделены на три фазы. Первая и самая трудная предусматривала прокладку трассы протяженностью 154 километра на двух участках: Кызыл-Жылдыз — Арал и Казарман — Джалал-Абад, а также тоннеля длиной 3,7 километра через перевал Кок-Арт.

24.kg
Фото 24.kg. Строительство дороги

Соединение этой дороги с трассами Казахстана и России на севере страны и Таджикистана на юге позволит создать сквозной транзит по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан — Таджикистан в обход Узбекистана.

Строительство альтернативной трассы неоднократно вызывало критику. В феврале 2019 года депутата ЖК Марата Аманкулова возмутило, что сроки отстают от графика, а над фактическим объемом выполненных работ по строительству дорог и вовсе утрачен контроль.

День смеха (День дурака)

День дурака, или День смеха, — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.

Самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен (The Top 100 April Fool’s Day Hoaxes of All Time), среди которых падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3,14 на 3,0 и другие.

Первое место в списке самых остроумных первоапрельских шуток занимает новость об урожае спагетти в Швейцарии.

Международный день птиц

24.kg
Фото 24.kg. Ворон

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.

День рождения коньяка

из интернета
Фото из интернета

1 апреля отмечается неофициальный, известный преимущественно в кругах специалистов-производителей, а также поклонников одного из крепких алкогольных напитков праздник — день рождения коньяка.

Коньяк представляет собой крепкий алкогольный напиток, разновидность бренди, то есть винного дистиллята, производящийся по строгой технологии из определенных сортов винограда в конкретной местности.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Жолон Мамытов

из интернета
Фото из интернета. Поэт Жолон Мамытов

Жолон Мамытов родился 1 апреля 1940 года в селе Тюлейкен Кара-Суйского района.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986).

На родном языке вышло более 10 сборников стихов и поэм: «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон».

Создал ряд сценариев и либретто. В 1987-м по его либретто поставлена опера «Сепил» («Крепость») в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Перевел на кыргызский язык поэтические произведения Федора Тютчева, Афанасия Фета, Владимира Маяковского, Хосе Марти, повесть литовца Миколаса Слуцкиса «Коса Неринги», книги казаха Олжаса Сулейменова и других.

Умер в 1988 году.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290287/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Мэр Айбек Джунушалиев объявил в&nbsp;Бишкеке режим&nbsp;ЧС Мэр Айбек Джунушалиев объявил в Бишкеке режим ЧС
Фильм из&nbsp;Кыргызстана возглавил кассовые сборы в&nbsp;Казахстане&nbsp;&mdash; более $1&nbsp;миллиона Фильм из Кыргызстана возглавил кассовые сборы в Казахстане — более $1 миллиона
Теракт в&nbsp;Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в&nbsp;спасении людей Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
1 апреля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
31 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 апреля: осадки не ожидаются
19:00
Афиша Бишкека на неделю: саундтреки, Неделя франкофонии и спектакли
18:30
1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:00
Готовы ли вы отдать своего ребенка в пять лет в школу? Опрос
16:41
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения