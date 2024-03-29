В Бишкеке 29 марта облачно. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 12 часов 36 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.29. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 51 (1-4-й подъезды), улица Кривоносова, 103, отрезки улиц Турусбекова, Шевченко, Жумабека, Фрунзе, Уметалиева, проспектов Айтматова, Жибек Жолу, улиц Акиева, Тимирязева, бульвара Молодой Гвардии, улиц Горького, Пожарского, Толстого, жилмассив «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Кырман, Славгородская, Ветеринарная), село Чон-Арык (улицы Самойленко, Центральная, Мостовая, Волоколамская);

9.30-13.00 — отрезки улицы Абдрахманова, проспекта Жибек Жолу, улиц Мичурина, Тыныстанова, Юнусалиева, Джантошева, Бектенова, переулок Александровский;

9.30-15.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Ахунбаева, Лумумбы, Профсоюзной, переулок Ясенский, село Нижняя Ала-Арча (улицы Тюп, Логвиненко, Кыргызская);

9.30-18.00 — отрезки улиц Древесной, Абдыкадырова, переулок Эстонский;

9.00-15.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Улан, Абдрахманова);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кыбыла, Тогуз-Канат);

8.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Кулиева, Ладожской, Малышева, Краснодонцева, Багратиона, Варшавской, Коммунарова, Кутузова, Минской, Ростовской, переулок Беломорский, жилмассив «Колмо» (улицы Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жаз, Кара-Балтинская, Садовая, Укок, Республиканская, Жийделу, Азаттык, Козу-Баглан, Долон, Мидина, Насыйкат, Ак-Жолтой, Илим, Максат, Тынчтык, Кенеш, Жеткинчек, Мыскал, Тендик, Кулиева);

9.00-11.00 — отрезки улицы Ала-Арчинской, переулок Ала-Арчинский;

11.30-15.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Жеткинчек, Илим, Кенеш, Максат, Тынчтык, Кулиева, Республиканская).

29 марта — 1 апреля не будет горячей воды в частных домах Бишкека.

У кого намечается той

Жылдыз Садырбаева

Родилась 29 марта 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Алтынбек Эргешов

Родился 29 марта 1972 года. Полномочный представитель президента КР в Нарынской области.

Памятные даты

День рождения «Кока-Колы»

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, Джон Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по 5 центов за стакан. На первых порах напиток раскупали в количестве девяти стаканов в день.

Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.

Люди, которые меняли мир