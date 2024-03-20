В мэрии сообщили, что автобусы и троллейбусы полностью оснащены системой автоматического голосового оповещения остановок. Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие установило 600 внутренних и наружных автоинформаторов, Бишкекское троллейбусное управление — 92.

Кроме того, на всех видах столичного общественного транспорта установлены GPS-трекеры, благодаря которым горожане могут получить информацию о нужном им транспорте через приложение «Мой город».