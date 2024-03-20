Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Напомним, в связи с празднованием Нооруза на площади Ала-Тоо с 18 марта до 00.00 23 марта перекрыты часть проспекта Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик, отрезки улиц Раззакова от улицы Абдумомунова до проспекта Чуй и Орозбекова от улицы Абдумомунова до проспекта Чуй.

Из-за закрытия отрезков дорог в центре Бишкека автобусы, курсирующие по проспекту Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик, временно перенаправлены на улицу Киевскую.

В Нооруз 1,5 тысячи милиционеров будут охранять общественный порядок в Бишкеке. Сотрудники милиции переходят на повышенную степень боевой готовности.

Инспекторы установили специальные знаки «Не бросать мусор» на пересечении улиц Чортекова и Кара-Кужур, а также провели встречу с квартальными жилмассива, в ходе которой поручено организовать информационно-разъяснительные мероприятия для местных жителей по предотвращению образования стихийных свалок.

Новый мост

С 24 марта в Бишкеке начинаются работы по строительству моста на улице Шукурова через Восточный БЧК с выходом на улицу Медерова. Его ширина — 15 метров, включая пешеходную дорожку. Реализация проекта соединит улицы Ахунбаева и Медерова, сообщили в муниципалитете.

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В дальнейшем планируется, что от улицы Медерова будет реконструирована улица Карадарьинская с выходом на улицу Толстого, где ее соединят с улицей Суюмбаева. Ранее в мэрии сказали, что в столице появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты.