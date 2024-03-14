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Общество

Я принимаю всех. Садыр Жапаров ответил депутату Шайлообеку Атазову

Президент Садыр Жапаров в интервью государственному агентству «Кабар» ответил на выступление депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова.

Накануне нардеп выступил с заявлением в парламенте и выразил недовольство тем, что не может попасть на прием к главе государства.

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По словам Садыра Жапарова, он принимает не только депутатов, но и всех людей.

«Начиная от пострадавших в аксыйских событиях, а также апрельских, июньских и октябрьских, аксакалов — всех принимал. Я вежливо отношусь ко всем. Напоминаю. Но если они игнорируют мои напоминания, то пусть пеняют на себя», — отметил президент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288953/
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