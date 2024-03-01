Меньше «лежачих полицейских» и выселение из многоэтажки. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Как увеличатся районы Бишкека
В результате административно-территориальной реформы присоединяемые населенные пункты войдут в существующие районы столицы. Об этом говорится в проекте постановления БГК, вынесенном на общественное обсуждение.
В территорию административных районов войдут:
- Ленинский — айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;
- Октябрьский — айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района, село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;
- Первомайский — айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района, жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;
- Свердловский — айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района, село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.
Кроме того, мэр Бишкека сам будет утверждать бюджет и тарифы. Это прописано в указе президента и постановлении кабмина.
Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.
Меньше «лежачих полицейских»
На заседании штаба по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры рассмотрен вопрос о демонтаже искусственных дорожных ограничителей в городе. Сегодня их насчитывается более 400 штук, большинство из них установлены своевольно без учета государственных стандартов.
«Они приводят к различным проблемам, таким как образование заторов и уменьшение пропускной способности улицы, также проезд по искусственным дорожным неровностям приводит к увеличению затрат на обслуживание автотранспортных средств. От искусственных дорожных ограничителей в основном страдает общественный транспорт», — отметили в мэрии.
Бишкекасфальтсервису поручено демонтировать «лежачих полицейских» согласно предоставленному списку МП «БПАТП».
Выселение из многоэтажки
В Бишкеке пытаются выселить жильцов из дома возле Орто-Сайского рынка.
Ранее в мэрии сообщили, что эксплуатация здания ведется самовольно. В начале февраля Городское управление по архитектурно-строительному контролю по Бишкеку направило жителям уведомления относительно освобождения объекта до 1 марта.
«По информации бишкекского филиала службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства, зарегистрировано право муниципальной собственности столицы на земельный участок площадью 0,151 гектара (для бизнес- и торгового центра). Первый этаж, а также половина со 2-го по 4-й этаж, где расположено 24 помещения, приспособлены для коммерческой продажи. С 5-го по 9-й этаж построено 45 офисных помещений. На сегодня во всех 69 помещениях проживают люди, то есть используют объект как жилой дом», — отметили в муниципалитете.
В 2018 году ОсОО «Арабская Инвестиционная Компания», которое является арендатором участка, на основании приказа Министерства юстиции КР переименовано в ОсОО «Нур-Жаннат ЛТД».
Жители утверждают, что они покупали эти квартиры у ОсОО «Квартал Строй». Ранее в отношении компании возбуждали уголовное дело по факту незаконной продажи торговых площадей ОсОО «Нур-Жаннат».
«Арзу» и «Тайм Аута» больше нет
На месте снесенных кафе «Арзу» и «Тайм Аут» ничего не будет строиться. Как сообщил вице-мэр Бишкека Азамат Кадыров, демонтаж ведется с целью восстановления малой арены стадиона.
Владельцам кафе взамен выделят другие земельные участки.
В мэрии добавили, что специалистами муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработан эскизный проект малой арены. В нем предусмотрены спортивные залы, судейские помещения, зона раздевалок и тренерских, административные и другие помещения.
«В свое время, в начале 2000 годов были выданы разрешительные документы на строительство объектов. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела, ведут работу по даче оценки.
Все объекты, которые не были предусмотрены в первоначальном проекте малой арены будут демонтированы, а владельцам выданы другие участки», — сообщили в мэрии.
Добавим, что столичный муниципалитет внес в БГК вопрос о передаче малой спортарены стадиона «Спартак» в муниципальную собственность. Но документ еще не рассматривали.