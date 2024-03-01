Меньше «лежачих полицейских» и выселение из многоэтажки. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

! Как увеличатся районы Бишкека В результате административно-территориальной реформы присоединяемые населенные пункты войдут в существующие районы столицы. Об этом говорится в проекте постановления БГК, вынесенном на общественное обсуждение. В территорию административных районов войдут: Ленинский — айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;

Октябрьский — айыльный аймак Кок-Жар Аламединского района, село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;

Первомайский — айыльные аймаки Маевка, Пригородный Аламединского района, жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района, контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;

Свердловский — айыльные аймаки Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка Аламединского района, село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района. Кроме того, мэр Бишкека сам будет утверждать бюджет и тарифы. Это прописано в указе президента и постановлении кабмина. Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.

Меньше «лежачих полицейских» На заседании штаба по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры рассмотрен вопрос о демонтаже искусственных дорожных ограничителей в городе. Сегодня их насчитывается более 400 штук, большинство из них установлены своевольно без учета государственных стандартов. «Они приводят к различным проблемам, таким как образование заторов и уменьшение пропускной способности улицы, также проезд по искусственным дорожным неровностям приводит к увеличению затрат на обслуживание автотранспортных средств. От искусственных дорожных ограничителей в основном страдает общественный транспорт», — отметили в мэрии. Бишкекасфальтсервису поручено демонтировать «лежачих полицейских» согласно предоставленному списку МП «БПАТП». Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Демонтаж лежачих полицейских

Выселение из многоэтажки В Бишкеке пытаются выселить жильцов из дома возле Орто-Сайского рынка. Ранее в мэрии сообщили, что эксплуатация здания ведется самовольно. В начале февраля Городское управление по архитектурно-строительному контролю по Бишкеку направило жителям уведомления относительно освобождения объекта до 1 марта. Фото читателя 24.kg. Здание, из которого пытаются выселить жильцов «По информации бишкекского филиала службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства, зарегистрировано право муниципальной собственности столицы на земельный участок площадью 0,151 гектара (для бизнес- и торгового центра). Первый этаж, а также половина со 2-го по 4-й этаж, где расположено 24 помещения, приспособлены для коммерческой продажи. С 5-го по 9-й этаж построено 45 офисных помещений. На сегодня во всех 69 помещениях проживают люди, то есть используют объект как жилой дом», — отметили в муниципалитете. В 2018 году ОсОО «Арабская Инвестиционная Компания», которое является арендатором участка, на основании приказа Министерства юстиции КР переименовано в ОсОО «Нур-Жаннат ЛТД». Жители утверждают, что они покупали эти квартиры у ОсОО «Квартал Строй». Ранее в отношении компании возбуждали уголовное дело по факту незаконной продажи торговых площадей ОсОО «Нур-Жаннат».