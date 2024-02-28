Отключение воды, телефонные мошенники, строительство канатки. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

! Отключение воды Завтра, 29 февраля, в жилых массивах «Ак-Жар», «Ак-Бата» и «Келечек» с 9.00 до 20.00 не будет холодной воды. Причина отключения — проведение ремонтных работ на водозаборах «Ак-Жар», «Ак-Бата» и городских водопроводных сетях.

Канатная дорога Мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился с международным экспертом по строительству канатных дорог Стефано Николусси Росси и представителем компании Bartholet Maschinenbau AG в КР Эдуардом Кубатовым. Участники обсудили перспективы реализации проекта канатных дорог в городе, а также возможные варианты их размещения и технические аспекты. Фото пресс-службы мэрии . Обсуждение проекта строительства канатной дороги

Более 700 заболевших корью С начала года по 9 февраля по Бишкеку поступило 1 тысяча 630 экстренных извещений с подозрением на корь и краснуху, из них подтверждено 738 случаев. Об этом стало известно на встрече представителей ЦГСЭН с родителями-отказниками от вакцинации от кори, паротита и краснухи (КПК). Медики напомнили, что дети, не прошедшие полную вакцинацию с помощью вакцины КПК, по-прежнему в наибольшей степени подвержены риску заражения вирусом кори, что может приводить к развитию пневмонии, пожизненному повреждению мозга, потере слуха и даже смерти.

Осторожно, мошенники! Более ста звонков поступило в ГУВД Бишкека о фактах телефонного мошенничества. Используя городской телефон, злоумышленники выходят на связь с жертвой, втираются в доверие. Они сообщают абоненту о том, что якобы произошел несчастный случай с близким или родственником. Например, что человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии и госпитализирован в больницу. При этом мошенники требуют деньги, обещая помощь. В ГУВД отмечают важность сохранять спокойствие. И даже если угрожают потерей всех денег на счетах, не спешить выполнять требования звонящего, а незамедлительно сообщать по круглосуточному короткому номеру 102.