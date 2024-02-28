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Общество

Отключение воды, телефонные мошенники, строительство канатки. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

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Отключение воды

Завтра, 29 февраля, в жилых массивах «Ак-Жар», «Ак-Бата» и «Келечек» с 9.00 до 20.00 не будет холодной воды. Причина отключения — проведение ремонтных работ на водозаборах «Ак-Жар», «Ак-Бата» и городских водопроводных сетях.

Канатная дорога

Мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился с международным экспертом по строительству канатных дорог Стефано Николусси Росси и представителем компании Bartholet Maschinenbau AG в КР Эдуардом Кубатовым. Участники обсудили перспективы реализации проекта канатных дорог в городе, а также возможные варианты их размещения и технические аспекты.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Обсуждение проекта строительства канатной дороги

Более 700 заболевших корью

С начала года по 9 февраля по Бишкеку поступило 1 тысяча 630 экстренных извещений с подозрением на корь и краснуху, из них подтверждено 738 случаев. Об этом стало известно на встрече представителей ЦГСЭН с родителями-отказниками от вакцинации от кори, паротита и краснухи (КПК).

Медики напомнили, что дети, не прошедшие полную вакцинацию с помощью вакцины КПК, по-прежнему в наибольшей степени подвержены риску заражения вирусом кори, что может приводить к развитию пневмонии, пожизненному повреждению мозга, потере слуха и даже смерти.

Осторожно, мошенники!

Более ста звонков поступило в ГУВД Бишкека о фактах телефонного мошенничества. Используя городской телефон, злоумышленники выходят на связь с жертвой, втираются в доверие. Они сообщают абоненту о том, что якобы произошел несчастный случай с близким или родственником. Например, что человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии и госпитализирован в больницу. При этом мошенники требуют деньги, обещая помощь.

В ГУВД отмечают важность сохранять спокойствие. И даже если угрожают потерей всех денег на счетах, не спешить выполнять требования звонящего, а незамедлительно сообщать по круглосуточному короткому номеру 102.

Плюс одна скважина

Сотрудники Бишкекзеленстроя завершили бурение скважины в сквере «Театральном». Ее глубина составляет 100 метров, а мощность — 65 кубических метров воды в час, или 17 литров в секунду. Скважина позволит орошать территорию площадью около 10 гектаров.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Бурение скважины в сквере «Театральном» завершено

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287851/
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