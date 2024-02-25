Афиша Бишкека на неделю: красивые места Кыргызстана, ярмарка цветов и «Убийцы»

27 февраля — 1 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-26 февраля. Выставка «Городские мотивы»

В выставке принимают участие молодые, но уже известные художники Талгат Бокоев и Жаныбек Суйунбеков.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-21.00.

28 февраля — 16 марта. Фотовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан»

С 2017 по 2023 год в рамках проекта комплексного исследования озера Иссык-Куль были организованы масштабные фотоэкспедиции по самым красивым местам природы Кыргызстана. Лучшие фотографии были представлены на выставках в крупнейших галереях Москвы, Калининграда и Твери, а теперь их увидят жители Бишкека.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 февраля. Спектакль «Один день лета»

Вечер, наполненный музыкой, литературой и поэзией. Прозвучат стихи современных поэтов и классиков о самом теплом времени года, песни с запахом полевых трав, земляничного шампанского и велосипедного утра. Вы услышите стихи Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Владимира Солоухина, Юрия Левитанского, Дмитрия Воденникова, Веры Мусаелян, Аси Беляевой, Даны Сидерос и других.



Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 марта. Спектакль «Убийцы»

Спектакль об учительнице химии, которая живет воспоминаниями, яркость которых почти материальна. Однажды в дверь женщины позвонит давний ученик, мрачноватый и странноватый молодой человек, и признается ей в любви.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 марта. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

1-8 марта. Ярмарка цветов

Приглашаем вас насладиться ароматом свежих цветов, выбрать лучшие композиции для своего дома и подарить радость близким.

ДТЦ «Таш-Рабат».