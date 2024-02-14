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Общество

В Кыргызстане открыли уже 69 государственных аптек

В Кыргызстане открыли 69 государственных аптек. Такие данные озвучил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на открытии еще двух в Оше.

Он отметил: чтобы качественные и низкие по цене лекарства были доступны населению, в этом году в планах довести общее количество государственных аптек до 100 по всей стране.

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«По республике начали функционировать 69 госаптек. В них имеются около 1 тысячи 500 наименований препаратов, входящих в Перечень жизненно важных лекарственных средств», — сказал чиновник.

Он добавил, что в рамках рабочей поездки в РФ планируется провести переговоры о поставках препаратов от российских заводов-производителей. Благодаря этому ведомство сможет еще больше увеличить ассортимент государственных аптек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286657/
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