18:54
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Общество

Самую дорогую машину Камчи Кольбаева в четвертый раз выставили на аукцион

Государственное агентство по управлению государственным имуществом проводит электронный аукцион по реализации автотранспортных средств. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

На торги выставляют одну из самых дорогих машин, которая ранее принадлежала криминальному авторитету Камчи Кольбаеву, — BMW ALPINA XB7 2021 года выпуска.

Читайте по теме
На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева

Стартовую цену на авто снизили на 4 миллиона сомов. Изначально его планировали реализовать за 18 миллионов. Но теперь выставляют на торги за 14,4 миллиона сомов.

Шаг электронного аукциона — 30 тысяч сомов. Торги пройдут на портале электронной торговой площадки 22 февраля.

Кроме того, ГАУГИ выставило на аукцион бронированный Mercedes-Benz S600 2015 года выпуска. Его стартовая стоимость — 4 миллиона 912 тысяч сомов. Шаг электронного аукциона — 30 тысяч сомов.

Аукцион также состоится на портале электронной торговой площадки 22 февраля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286644/
просмотров: 925
Версия для печати
Материалы по теме
На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева
Задержан экс-мэр Чолпон-Аты. Его подозревают в передаче земли Камчи Кольбаеву
Свата Камчи Кольбаева отпустили под подписку о невыезде
Государству вернули участок около базы «Каракол». Принадлежал ОПГ Кольбаева
Ликвидация Камчи Кольбаева. Генпрокурор прокомментировал спецоперацию ГКНБ
Болушбек Абдыжапаров больше не глава ЦУМа — решение совета директоров холдинга
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева экстрадировали из Турции в Кыргызстан
Пресс-секретарь президента опубликовал фото Сапара Исакова и представителя ОПГ
Садыр Жапаров опровергает, что кримавторитет Камчи Кольбаев поддерживал его
ГКНБ опровергает информацию о передаче госорганам двух машин Камчи Кольбаева
Популярные новости
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и&nbsp;что довело ТЭЦ до&nbsp;аварии Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и что довело ТЭЦ до аварии
Зависимость от&nbsp;смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умеренный уровень Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают умере...
18:02
На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии
17:46
Правителя Дубая пригласили посетить Кыргызстан с визитом
17:28
Самую дорогую машину Камчи Кольбаева в четвертый раз выставили на аукцион
17:17
На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева