Самую дорогую машину Камчи Кольбаева в четвертый раз выставили на аукцион

Государственное агентство по управлению государственным имуществом проводит электронный аукцион по реализации автотранспортных средств. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

На торги выставляют одну из самых дорогих машин, которая ранее принадлежала криминальному авторитету Камчи Кольбаеву, — BMW ALPINA XB7 2021 года выпуска.

Читайте по теме На аукционе продали пять автомобилей Камчи Кольбаева

Стартовую цену на авто снизили на 4 миллиона сомов. Изначально его планировали реализовать за 18 миллионов. Но теперь выставляют на торги за 14,4 миллиона сомов.

Шаг электронного аукциона — 30 тысяч сомов. Торги пройдут на портале электронной торговой площадки 22 февраля.

Кроме того, ГАУГИ выставило на аукцион бронированный Mercedes-Benz S600 2015 года выпуска. Его стартовая стоимость — 4 миллиона 912 тысяч сомов. Шаг электронного аукциона — 30 тысяч сомов.

Аукцион также состоится на портале электронной торговой площадки 22 февраля.