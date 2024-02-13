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Общество

Рейды по стройобъектам и передача электросетей. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Миллионы на праздники

На оформление Бишкека к запланированным и непредвиденным мероприятиям республиканского и городского значения на 2024 год потратят 11,5 миллиона сомов. Объявление на портале госзакупок разместило управление капстроительства мэрии.

Из них 8,5 миллиона заложили на приобретение услуги по изготовлению и размещению панно на рекламных щитах на запланированных мероприятиях: 8 Марта, Нооруз, День города, День Победы, День матери и защиты детей (так указано в ведомости объемов работ), День независимости и Новый год.

Передача электросетей

Городские власти планируют передать построенные за счет местного бюджета сети электроснабжения и установленные трансформаторные подстанции в жилых массивах.

Как отмечается в справке-обосновании, проект подготовлен в целях эффективного использования существующих объектов недвижимого имущества и обеспечения бесперебойной и эффективной подачи электроэнергии населению, качественной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Мэрия взялась за стройкомпании

Муниципальная инспекция усилила рейды по строительным объектам. Во время одного из них выявлены нарушения в нескольких компаниях. За несоблюдение порядка и чистоты на прилегающей территории в соответствии со статьей 114 Кодекса о правонарушениях составлены протоколы на сумму 13 тысяч сомов в отношении:

  • ОсОО «Гарант Деволопмент», улица Айни, 73а;
  • ОсОО «Браво билд», улица Лермонтова;
  • ОсОО «Гарант Деволопмент», улица Толстого, 36;
  • ОсОО «Премиум А-Групп», улица Курчатова, 46;
  • ОсОО «Ригель», улица Манасчи Сагынбая, 168;
  • ОсОО «Аманат Строй», улица Целинная, 21.

За вывоз производственных отходов на муниципальную территорию на основании статьи 115 Кодекса о правонарушениях выписан штраф в размере 23 тысяч сомов ОсОО «СК Орион», бульвар Эркиндик, 21.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Муниципальная инспекция проверяет стройобъекты

На основании статьи 179 Кодекса о правонарушениях в отношении ОсОО «Капито Байтик Баатыр» составлен протокол на 17 тысяч сомов за самовольную выемку грунта, без согласия муниципалитета.

По этой же статье составлен протокол в отношении ОсОО «Фиш Ритейл Сервис» за порчу и загрязнение дорожного покрытия.

Кроме того, инспекция выдала уведомления финансовой компании «Чанган» на улице Ахунбаева, 48/1 и отдельным хозяйствующим субъектам о соблюдении правил благоустройства прилегающих территорий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286643/
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