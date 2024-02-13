Рейды по стройобъектам и передача электросетей. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Миллионы на праздники На оформление Бишкека к запланированным и непредвиденным мероприятиям республиканского и городского значения на 2024 год потратят 11,5 миллиона сомов. Объявление на портале госзакупок разместило управление капстроительства мэрии. Из них 8,5 миллиона заложили на приобретение услуги по изготовлению и размещению панно на рекламных щитах на запланированных мероприятиях: 8 Марта, Нооруз, День города, День Победы, День матери и защиты детей (так указано в ведомости объемов работ), День независимости и Новый год.

Передача электросетей Городские власти планируют передать построенные за счет местного бюджета сети электроснабжения и установленные трансформаторные подстанции в жилых массивах. Как отмечается в справке-обосновании, проект подготовлен в целях эффективного использования существующих объектов недвижимого имущества и обеспечения бесперебойной и эффективной подачи электроэнергии населению, качественной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.