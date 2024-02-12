За что оштрафовали стройкомпанию и кому отключат свет. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Штрафы стройкомпании Муниципальная инспекция выписала штрафы строительной компании «Тагай бий» в размере 23 тысяч сомов и 13 тысяч сомов согласно части 2 статьи 177 (непринятие мер к предотвращению загрязнения проезжей части улицы или дороги со строительных площадок, нарушение правил восстановления элементов поврежденной дороги или улицы в результате ремонтно-строительных работ на проезжей части, повлекшие угрозу безопасности дорожного движения) и статьи 114 (нарушение правил проектирования и строительства) Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Стройтехника оставляет грязь на дороге В мэрии также отметили, что согласно пункту 8.20 Правил благоустройства территории Бишкека — строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов (заводы ЖБИ, растворные узлы и другие) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию.

Отключат свет Завтра, 13 февраля счетчики АИИСКУЭ произведут дистанционное отключение более 4,1 тысячи абонентов за дебиторскую задолженность. Бишкекское предприятие электросетей призывает горожан оплатить счета за электроэнергию своевременно. Для удобства на сайте предприятия работает рубрика «Баланс абонента». Там можно в любой момент увидеть состояние своего счета. «Кроме того, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив его через Play Market и App Store. Можно обратиться в круглосуточный call-центр по номерам: 1209, 105, 0772/0702/0556001209 или написать сообщение на номер в WhatsApp 0556001209», — отметили в БПЭС. Абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, «MSТС (Касса-24)», MegaCom, О!, «Оной», в том числе через электронные кошельки О!, MegaPay, UMAI, «Элсом». В кассах «РСК Банка», «Керемет Банка», «Дос-Кредобанка», «Бакай Банка», «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН», «Халык Банка», «КICВ Банка», «Оптима Банка», а также ОАО «Кыргыз почтасы» принимают платежи за электроэнергию.

Верните нормальный автобус Что случилось с автобусным маршрутом № 31, интересуется читатель 24.kg. Фото читателя 24.kg. Пассажир не доволен автобусами на маршруте №31 «Почему с линии убрали нормальные полноразмерные автобусы и заменили их этим недоразумением? Они вечно забиты пассажирами, особенно в час-пик. В них нет безналичной оплаты. Они ничем не отличаются от маршруток. Верните городу нормальный транспорт. Или попиарились и хватит?» — задается он вопросом. Ранее мэрия сообщала об обмене маршрутами БПАТП и «Эко пассажирские перевозки». ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке С 27 января маршрут № 17 передали муниципальному предприятию «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие». Решение принято в связи с оптимизацией транспортной сети города и нехваткой водителей и подвижного состава у ОсОО «Эко пассажирские перевозки». Маршрут № 31, наоборот, будет обслуживать ОсОО «Эко пассажирские перевозки». Решение принято для обеспечения безопасности движения низкопольных новых автобусов, так как улица Кожобергенова в селе Чон-Арык имеет предгорный подъем, затрудняющий работу автобусов при заезде и спуске от села. Схема движения маршрута не меняется. Хотите сообщить новость? Номер 24.kg в WhatsApp и Telegram 0555312024.