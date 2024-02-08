Где будет канатка, какие улицы пробьют с севера на юг. Что происходит в Бишкеке

едакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Сто дней мэра Прошло 100 дней со дня назначения Айбека Джунушалиева мэром города. Президент подписал указ 31 октября 2023 года. Айбек Джунушалиев уже занимал эту должность. В прошлый раз на посту главы столицы пробыл полгода — с 26 августа 2021-го по 24 февраля 2022-го. Фото пресс-службы мэрии . Бакыт Торобаев представил нового мэра Бишкека Айбека Джунушалиева Читайте по теме Рокировка мэров Бишкека. Чем запомнились Эмилбек Абдыкадыров и Айбек Джунушалиев Потом Айбек Джунушалиев стал начальником управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации главы государства. На этой должности он проработал меньше четырех месяцев. Затем был назначен начальником управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства.

Канатная дорога Канатную дорогу в Бишкеке могут построить по проспекту Манаса. Об этом рассказали в муниципалитете, подводя итоги 100 дней работы Айбека Джунушалиева на посту мэра столицы. 30 января в штаб-квартире Bartholet Swiss — мирового лидера в области канатно-дорожных систем — состоялась встреча Айбека Джунушалиева с владельцем компании Роландом Бартолетом. По ее итогам подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке. Один из вариантов — строительство канатной дороги по проспекту Манаса от проспекта Жибек Жолу до Южной магистрали длиной 6 километров с пропускной способностью от 50 до 100 тысяч человек в день. Финансирование проекта планируется за счет местного бюджета, привлечения инвестиций и заемных средств. Начало работ — второй квартал этого года, а завершение — в третьем квартале 2025-го.

Пробивка дорог и строительство мостов Начались подготовительные работы по пробивке улиц Фучика (от улицы Толстого до улицы Товарной) и Бакаева (от улицы Толстого до улицы Боконбаева). В перспективе их планируется вывести до Южной магистрали. Фото пресс-службы мэрии . План пробивки улиц через железную дорогу Такой же проект разработан на улице Суюмбаева через улицу Толстого с выводом на улицу Ахунбаева (через улицы Кара-Дарьинскую и Шукурова). Работы начнутся по завершении всех экспертиз. Кроме того, подводя итоги 100 дней работы Айбека Джунушалиева, в пресс-службе сообщили, что всего планируется пробивка девяти трасс через железную дорогу с выходом на улицу Толстого. Также завершены проектно-изыскательные работы, определены источники финансирования по строительству и реконструкции дорог и мостов: мост через реку Аламедин по проспекту Жибек Жолу;

мост через каналы ТЭЦ Бишкека по улице Ауэзова;

мост через Восточный БЧК по улице Шукурова;

мост через БЧК по улице Ганди;

реконструкция дороги по улице Кара-Дарьинской от улицы Медерова до улицы Толстого.

Еще одна больница скорой помощи В ходе административно-территориальной реформы в Бишкеке появится еще одна больница скорой медицинской помощи. По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, она будет открыта на базе Чуйской областной больницы, которая находится в Аламединском районе. Эта территория войдет в состав столицы. Там же откроют подстанцию скорой медицинской помощи.