Остановки в едином стиле и контроль работы транспорта. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Остановки в едином стиле

Бишкекглавархитектура утвердила эскизные проекты новых остановочных комплексов. Они будут единого образца, но будут отличаться по размеру. Одни длиной 10-12 метров, другие будут больше, их планируют устанавливать на магистральных улицах и проспектах.

Для удобства горожан и гостей столицы на остановках предусмотрены обогрев зимой и система кондиционирования в жаркое время. Также там будет установлен стенд с маршрутами общественного транспорта. Кроме того, у всех будет возможность подключиться к Wi-Fi и пользоваться услугами интернета.