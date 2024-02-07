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Общество

Остановки в едином стиле и контроль работы транспорта. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Остановки в едином стиле

Бишкекглавархитектура утвердила эскизные проекты новых остановочных комплексов. Они будут единого образца, но будут отличаться по размеру. Одни длиной 10-12 метров, другие будут больше, их планируют устанавливать на магистральных улицах и проспектах.

Для удобства горожан и гостей столицы на остановках предусмотрены обогрев зимой и система кондиционирования в жаркое время. Также там будет установлен стенд с маршрутами общественного транспорта. Кроме того, у всех будет возможность подключиться к Wi-Fi и пользоваться услугами интернета.

Многодетных матерей наградили

Многодетным матерям вручили ордена «Баатыр эне» и медали «Эне даңкы». Их поздравили акимы четырех районов столицы.

  • По Первомайскому району звание «Баатыр эне» получили 17 матерей, медаль «Эне даңкы» — 13.
  • В Октябрьском районе орден «Баатыр эне» получили четыре матери, медаль «Эне даңкы» — семь.
  • По Свердловскому району орденом «Баатыр эне» награждены 14 матерей, медалью «Эне даңкы» — 23.
  • По Ленинскому району звание «Баатыр эне» получили 37 матерей, «Эне даңкы» — 16.

Работа общественного транспорта под контролем

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии проводит ежедневные рейды по обеспечению строгого соблюдения графика выхода общественного транспорта на маршруты. В них участвуют и сотрудники управления Патрульной службы милиции.

Внимание уделяется точности остановок, техническому обслуживанию транспорта, исправности GPS-трекеров, соблюдению санитарных норм и правильной процедуре выдачи талонов при оплате наличными.

В случае выявления нарушений составляются акты, водителям выносят строгие предупреждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286185/
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