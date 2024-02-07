Авария на ТЭЦ. Ведутся работы по восстановлению кровли здания

Для оперативного устранения последствий аварии на ТЭЦ Бишкека привлечены 712 сотрудников, задействованы 26 единиц спецтехники. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.

На территории ТЭЦ ремонтно-очистительные работы почти завершены. Сейчас активно ведутся работы по восстановлению крыши здания ТЭЦ.

«Всем сотрудникам, которые работают на месте, были даны инструкции по правилам безопасности. Все они обеспечены горячей едой, также для них установлены четыре палатки для обогрева», — говорится в сообщении.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.