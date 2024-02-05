Авария на ТЭЦ Бишкека. О состоянии пострадавших рассказали в Минздраве

Состояние двух пострадавших в результате аварии на ТЭЦ Бишкека, которых перевели в специализированную клинику в Турции, стабильное. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, пациенты получили ожоги 80 и 90 процентов тела и верхних дыхательных путей.

«Это очень тяжело. Они в ожоговом шоке. Опыта в лечении таких тяжелых случаев в наших больницах мало. Поэтому пригласили специалистов из Турции. Они приехали, осмотрели и рекомендовали для дальнейшего лечения перевести в ожоговый центр Турции. Каждый день проводим консилиум специалистов, не только из Турции, но и из других стран», — сказал чиновник.

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Он добавил, что Турция известна передовыми больницами и оборудованием. Все расходы оплачивает государство.

Также в Турцию отправили двух военнослужащих, которые пострадали во время крушения вертолета 17 января. По словам Алымкадыра Бейшеналиева, у них тоже было тяжелое состояние. Сейчас они получают лечение в травматологическом центре. Одному из военнослужащих пытаются сохранить ноги.

«Здесь сделана операция по очистке сосудов, но стоял вопрос об ампутации, человек отказывается. Мы решили отправить в Турцию, чтобы попытаться сохранить конечности. Есть шанс», — сказал министр.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.