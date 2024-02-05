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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Минэнерго планирует построить мини-теплоэлектроцентраль

В Бишкеке планируется построить мини-теплоэлектроцентраль. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

«В перспективе построить так называемую мини-ТЭЦ. Турецкие инвесторы также поднимают эту инициативу. Мощность теплоэлектроцентрали может составить 500 мегаватт. Из них 150 мегаватт — электрическая мощность, 350 — тепловая», — сказал он.

При этом Таалайбек Байгазиев не уточнил, в какой именно части города будет расположена новая теплоцентраль. По его словам, на юго-западе столицы может возобновиться работа ТЭЦ-2.

«Там также есть насосные станции. Вместо них, может, построим тоже мини-ТЭЦ или мини-котельные. Эту идею мы рассматриваем с российскими специалистами. Сейчас в работе задействованы все соответствующие службы. Будем комплексно работать», — добавил чиновник.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285919/
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