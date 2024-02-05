Авария на ТЭЦ. Куда звонить, если нет отопления и горячей воды

В связи с нештатной ситуацией на столичной ТЭЦ кол-центр Бишкектеплосети будет работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Составлен график дежурств, организованы дополнительные оперативные службы.

При авариях или по вопросам теплоснабжения можно обращаться: центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;

диспетчерская служба: 0312 568558;

дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 0312 365719, 0312 300767;

дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 0312 510622, 0312 217406.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.