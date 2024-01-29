Платная парковка в центре, повышение тарифа на проезд. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Платная парковка в центре
В Бишкеке в пилотном режиме запустили электронную систему платной парковки. Первую, возле мэрии, оборудовал российский IT-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон.
Теперь такими парковками будет оборудован квадрат, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, Михаила Фрунзе и Турусбекова.
«При въезде на парковку камера автоматически фиксирует госномер и время стоянки», — сообщили в муниципалитете.
В мэрии не уточнили стоимость парковки. Ранее сообщалось, что в пилотном режиме цена будет 25 сомов в день (такой тариф действует на муниципальных парковках).
Оплатить можно в приложении MegaPay или на сайте parking. kg в течение 15 дней. В случае просрочки платежа автовладельцу грозит штраф.
Повышение тарифа на проезд
Завтра, 30 января, повышается стоимость проезда в общественном транспорте столицы и появляется возможность платить наличными. Но в этом случае поездка обойдется дороже.
При безналичной оплате в троллейбусах и муниципальных автобусах, где установлены валидаторы, 17 сомов, при наличной — 20 сомов. Такой же будет цена и в маршрутках, и в частных малогаборитных автобусах.
При наличной оплате в муниципальном транспорте пассажирам будут выдавать разовый билет.
Оплатить проезд можно не только транспортной картой «Тулпар», но и другими способами:
- бесконтактные карты VISA и «Элкарт» всех банков Кыргызстана;
- виртуальная карта NFC (NFC доступен для обладателей андроид-смартфонов с поддержкой технологии. Чтобы воспользоваться этим видом оплаты, необходимо зайти в приложение, нажать на значок бесконтактной оплаты и поднести к валидатору);
- ввод кода транспорта в приложении «Тулпар». Наклейки с QR-кодами размещены как снаружи, так и в салоне транспорта;
- QR-сканирование в приложении «Тулпар», а также Balance, Mbank, Megapay, «Компаньон», «О! Деньги», «Элсом» и других. Оплачивая услуги через приложения некоторых мобильных операторов и банков, пользователи также могут воспользоваться дополнительными преимуществами, такими как снижение стоимости поездок и начисление кешбэка бонусами.
После повышения тарифа в общественном транспорте начнут работать контролеры, которые будут выявлять безбилетников. У них будут специальные аппараты, которыми можно проверять факт оплаты пассажирами через транспортные и банковские карты. Кроме того, при оплате по QR или NFC информация также отобразится в приложении.
Бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах сохранится для:
- пенсионеров по возрасту;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего заболевания и трудового увечья;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства;
- детей в возрасте до семи лет;
- почтальонов Государственного предприятия почтовой связи «Кыргыз почтасы» при исполнении ими служебных обязанностей.
В маршрутках для пенсионеров города оставлена льгота за проезд на прежнем уровне в размере 8 сомов при наличии именной карточки льготника «Тулпар» к пенсионному удостоверению. Но время действия сокращено: с 9.00 до 17.00.
Как можно сэкономить на проезде и где купить транспортную карту «Тулпар», читайте по ссылке.
Новый старый маршрут
С 28 января возобновил работу муниципальный автобусный маршрут № 9.
Автобус будет ездить с 12-го микрорайона до новостройки «ВОССТ» и включит улицы Токомбаева, Ахунбаева, проспекты Чингиза Айтматова, Манаса и Дэн Сяопина.
На остановках появятся QR-коды
На остановках Бишкека появятся QR-коды, при помощи которых можно будет узнать о расстоянии и ориентировочном времени прибытия общественного транспорта.
QR-код можно отсканировать с помощью камеры смартфона или через мобильное приложение «Мой город».
Отключение света должникам
Бишкекское предприятие электросетей просит абонентов оплачивать счета за электроэнергию своевременно.
Завтра, 30 января, счетчики АИИСКУЭ произведут дистанционное отключение более 3 тысяч 800 бытовых абонентов за дебиторскую задолженность.
Для удобства на сайте предприятия работает рубрика «Баланс абонента». Там можно в любой момент увидеть состояние своего счета.
«Кроме того, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив его через Play Market и App Store. Можно обратиться в круглосуточный call-центр по номерам: 1209, 105, 0772/0702/0556001209 или написать сообщение на номер в WhatsApp 0556001209», — отметили в БПЭС.
Абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, «MSТС (Касса-24)», MegaCom, О!, «Оной», в том числе через электронные кошельки О!, MegaPay, UMAI, «Элсом». В кассах «РСК Банка», «Керемет Банка», «Дос-Кредобанка», «Бакай Банка», «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН», «Халык Банка», «КICВ Банка», «Оптима Банка», а также ОАО «Кыргыз почтасы» принимают платежи за электроэнергию.
Борьба со стихийной торговлей
В Октябрьском районе провели рейд на территории Орто-Сайского рынка. С торговцами блошиного рынка по улице Юнусалиева провели разъяснительные работы, а на улице Суеркулова упорядочили более 20 стихийных торговых точек.
В Первомайском районе сотрудники администрации совместно с МТУ № 15 провели рейд по ликвидации точек стихийной торговли горюче-смазочными материалами (ГСМ) на улице Профсоюзной. Изъято около 160 литров несанкционированных ГСМ. В отношении предпринимателей составлены административные протоколы по 120 статье Кодекса КР «О нарушениях», наложены штрафы, проведены разъяснительные беседы о недопущении стихийной торговли.