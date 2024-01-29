Платная парковка в центре, повышение тарифа на проезд. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Оплатить можно в приложении MegaPay или на сайте parking. kg в течение 15 дней. В случае просрочки платежа автовладельцу грозит штраф.

В мэрии не уточнили стоимость парковки. Ранее сообщалось , что в пилотном режиме цена будет 25 сомов в день (такой тариф действует на муниципальных парковках).

«При въезде на парковку камера автоматически фиксирует госномер и время стоянки», — сообщили в муниципалитете.

Теперь такими парковками будет оборудован квадрат, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, Михаила Фрунзе и Турусбекова.

В Бишкеке в пилотном режиме запустили электронную систему платной парковки. Первую, возле мэрии, оборудовал российский IT-разработчик Sitronics Group в рамках пилотного проекта по внедрению в столице Кыргызстана платных парковочных зон.

Повышение тарифа на проезд

Завтра, 30 января, повышается стоимость проезда в общественном транспорте столицы и появляется возможность платить наличными. Но в этом случае поездка обойдется дороже.

При безналичной оплате в троллейбусах и муниципальных автобусах, где установлены валидаторы, 17 сомов, при наличной — 20 сомов. Такой же будет цена и в маршрутках, и в частных малогаборитных автобусах.

При наличной оплате в муниципальном транспорте пассажирам будут выдавать разовый билет.

Оплатить проезд можно не только транспортной картой «Тулпар», но и другими способами:

бесконтактные карты VISA и «Элкарт» всех банков Кыргызстана;

виртуальная карта NFC (NFC доступен для обладателей андроид-смартфонов с поддержкой технологии. Чтобы воспользоваться этим видом оплаты, необходимо зайти в приложение, нажать на значок бесконтактной оплаты и поднести к валидатору);

ввод кода транспорта в приложении «Тулпар». Наклейки с QR-кодами размещены как снаружи, так и в салоне транспорта;

QR-сканирование в приложении «Тулпар», а также Balance, Mbank, Megapay, «Компаньон», «О! Деньги», «Элсом» и других. Оплачивая услуги через приложения некоторых мобильных операторов и банков, пользователи также могут воспользоваться дополнительными преимуществами, такими как снижение стоимости поездок и начисление кешбэка бонусами.

После повышения тарифа в общественном транспорте начнут работать контролеры, которые будут выявлять безбилетников. У них будут специальные аппараты, которыми можно проверять факт оплаты пассажирами через транспортные и банковские карты. Кроме того, при оплате по QR или NFC информация также отобразится в приложении.

Бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах сохранится для:

пенсионеров по возрасту;

лиц с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего заболевания и трудового увечья;

лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства;

детей в возрасте до семи лет;

почтальонов Государственного предприятия почтовой связи «Кыргыз почтасы» при исполнении ими служебных обязанностей.

В маршрутках для пенсионеров города оставлена льгота за проезд на прежнем уровне в размере 8 сомов при наличии именной карточки льготника «Тулпар» к пенсионному удостоверению. Но время действия сокращено: с 9.00 до 17.00.

Как можно сэкономить на проезде и где купить транспортную карту «Тулпар», читайте по ссылке.