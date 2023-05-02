04:20
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Общество

В двух районах Бишкека можно открыть детские сады домашнего типа

В Бишкеке прошла встреча по вопросу организации услуг дошкольного образования в рамках программы «Правительственные акселераторы». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, планируется реализовать пилотный проект по увеличению в два раза охвата детей дошкольным образованием в жилых массивах Ленинского и Первомайского районов.

Читайте по теме
Детские сады могут появиться в частных домах и квартирах

«Сегодня для открытия детских садов необходимо зарегистрировать юридическое лицо, иметь в собственности или аренде нежилое помещение и получить лицензию в Министерстве образования и науки, для чего необходимо собрать около 15 видов различных документов. Новый порядок, который будет начат в жилмассивах «Арча-Бешик», «Ала-Тоо», «Ак-Ордо», «Ак-Босого», «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо», даст возможность зарегистрировавшимся в качестве индивидуальных предпринимателей, открывать детсады домашнего типа в жилых помещениях», — отметили в муниципалитете.

Предварительно будет проведено обучение 500 женщин основам дошкольного образования, санитарной и пожарной безопасности, предпринимательской деятельности. Установочный курс рассчитан на три дня обучения, которое будут проводить тренеры из числа специалистов министерств и эксперты. Также будут приглашены образовательные организации, обладающие лицензией на образовательную деятельность.

Дополнительную консультацию можно получить по телефонам:

  • Первомайский район — 0312623502;
  • Ленинский район — 0312656894.

Форма заявки доступна по ссылке.

Программа «Правительственные акселераторы» — это специальный механизм проведения реформ, который был разработан правительством ОАЭ, представляющий собой методологию, согласно которой государственные органы должны решить проблемы и достигнуть поставленных целей в 100-дневный срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264615/
просмотров: 2996
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека проверил работу городских служб. Какие поручения даны
Акылбек Жапаров: Бишкек должен стать локомотивом нашей экономики
В детсаду на Иссык-Куле открыли группу по обучению патриотизму
Краткосрочные детсады оснащают необходимыми материалами и игрушками
Перенос автовокзалов. Мэрия Бишкека ответила перевозчикам
Сколько лучей на новом флаге? Пользователи соцсетей и власти продолжают спорить
На бирже труда на улице Толстого установили пункт центра занятости
На площади Ала-Тоо установили юрты. Там проходит ярмарка
Открывать детский сад на дому в Кыргызстане станет проще
Как власти удивляли горожан. Топ-11 событий года в Бишкеке
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Обязательная аттестация учителей. Не&nbsp;потеряем&nbsp;ли мы&nbsp;последних педагогов? Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
18 февраля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 февраля, суббота
21:57
Пропавший 84 года назад грузовой корабль нашли в США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: в Бишкеке без осадков
20:05
Сход снежных лавин. Автодорога Каракол — Энилчек временно закрыта
19:24
Более 123 миллионов сомов выплатили пострадавшим на производстве в 2023 году
17:58
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии карманных краж. Один из них член ОПГ