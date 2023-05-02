В двух районах Бишкека можно открыть детские сады домашнего типа

В Бишкеке прошла встреча по вопросу организации услуг дошкольного образования в рамках программы «Правительственные акселераторы». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, планируется реализовать пилотный проект по увеличению в два раза охвата детей дошкольным образованием в жилых массивах Ленинского и Первомайского районов.

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«Сегодня для открытия детских садов необходимо зарегистрировать юридическое лицо, иметь в собственности или аренде нежилое помещение и получить лицензию в Министерстве образования и науки, для чего необходимо собрать около 15 видов различных документов. Новый порядок, который будет начат в жилмассивах «Арча-Бешик», «Ала-Тоо», «Ак-Ордо», «Ак-Босого», «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо», даст возможность зарегистрировавшимся в качестве индивидуальных предпринимателей, открывать детсады домашнего типа в жилых помещениях», — отметили в муниципалитете.

Предварительно будет проведено обучение 500 женщин основам дошкольного образования, санитарной и пожарной безопасности, предпринимательской деятельности. Установочный курс рассчитан на три дня обучения, которое будут проводить тренеры из числа специалистов министерств и эксперты. Также будут приглашены образовательные организации, обладающие лицензией на образовательную деятельность.

Дополнительную консультацию можно получить по телефонам:

Первомайский район — 0312623502;

Ленинский район — 0312656894.

Форма заявки доступна по ссылке.

Программа «Правительственные акселераторы» — это специальный механизм проведения реформ, который был разработан правительством ОАЭ, представляющий собой методологию, согласно которой государственные органы должны решить проблемы и достигнуть поставленных целей в 100-дневный срок.