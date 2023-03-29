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Общество

Вокруг свалки в Бишкеке устанавливают ограждение

Вокруг Бишкекского свалочного полигона устанавливают ограждение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, работы завершены на 90 процентов: полностью установили забор с южной и восточной сторон БСП, продолжают в западной. После этого по периметру полигона уложат дорожное полотно.

Параллельно устанавливают опоры освещения и проводят электричество. В планах установить камеры видеонаблюдения.

Совместно с ОАО «Эхитусфирма Ранд и Туулберг» ведутся работы по уменьшению задымления возгораний, которые образуются в активной части свалки, с применением новых технологий.

В муниципалитете добавили, что по результатам анализов и исследований начнется работа по обезвреживанию и утилизации озера фильтрата.

Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011 году, кредитное соглашение подписали только в 2013-м, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. Из них осталось чуть более 6 миллионов евро.

В январе Счетная палата выявила финансовые нарушения при использовании кредитных и грантовых средств в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в Бишкеке».

Прокуратура возбудила четыре уголовных дела по выделенным 22 миллионам евро в 2013 году для строительства мусороперерабатывающего завода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262015/
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