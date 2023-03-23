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Общество

24 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском, Чуйском предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Южная магистраль, Репина, Ахунбаева, Валдайская);
  • 9.00-17.00 — улицы Токтогула, 208 , отрезки улиц Тимура Фрунзе, Циолковского, Токтогула, Табышалиева, жилмассивы «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-15, Ак-Бата-16 ), «Умут», «7га», «Тамырчы», село Маевка (улицы Можайского, Ниязалиева, Новостройка, Тулебердиева, переулки Снегиревский, Витебский);
  • 9.30-14.30 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Жибек Жолу, Куренкеева;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Сеченова, Маяковского, Бакинской, Щербакова, Тыныстанова, Елебесова, Октябрьской, 8-й микрорайон, 37;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кулмурзаева, Керемет, Куйручук);
  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Тенир-Тоо» (улиц Сон-Кол), «Ак-Орго» (улицы Ахунбаева, Ынтымак), село Селекционное (улица Проектируемая);
  • 11.00-15.00 — улица Белгородская, 53;
  • 12.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная, Панфилова, переулок Школьный);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц 8 Марта, Аул, Элебесова;
  • 15.00-17.00 — отрезки улиц Орозбекова, Серова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-13.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур-Тамчы, Бейшеналиевой, Манжыл-Ата, 50 га, 29 га);
  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Юбилейная, Алма-Атинская, Набережная, Виноградная, Интернациональная, Сельсоветская, Садовая, Сельповская, Заречная, Восточная, Южная, переулки Сельповский, Северный, Маслопромский, Виноградный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, тупик Первомайский), Арашан (улицы Спортивная, Полевая, Молдобекова, Титова, Акматова);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупская, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле-Чудес»), Садовое (улицы Гагарина, Южная), Сокулук (улица Фрунзе);
  • 10.00-15.00 — села Военно-Антоновка (улицы Западная, Пионерская, Степная, Октябрьская, Северная, Крупская, Комсомольская, Шевченко, Полярная, Колхозная, Первомайская, Школьная, Фрунзе, МТФ, тупик Красноармейский), Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Проектируемая, Животноводство, Карасуйская, Западная, Садовая, Ак-Тилек);
  • 12.00-17.00 — село Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Пушкина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Колхозная, Крупская, Украинская, Школьная, Чапаева, Молодежная, Октябрьская, Пролетарская, Кавказская, БЧК), Беловодское (улица Матросова), Спартак (улицы Горького, Попова);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Жайыл;
  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта, село Суусамыр;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Первомайская, Жаштык), Первомайское, Ровное, Октябрьское, Келечек;
  • 13.00-17.00 — село Кюрпюльдек (кошары);
  • 9.00-13.00 — село Киров (улица Арал);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улица Фрунзе), села Новопокровка (улицы Линейная, Южная);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кен-Булун (улица Рахимова), Чолпон, Отогон (улица Туту);

Токмакский РЭС

  • 9.00-16.00 — город Токмак (улицы Луговая, Родниковая, Жантаева);

Чуйский РЭС РЭС

  • 9.00-17.00 — села Интернат (улица Интернатская), Кызыл-Аскер (улицы Айтбаева, Тологонова);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — поселок Нур (улица Ладышева), село Шабдан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261431/
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