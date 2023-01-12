В Бишкеке 12 января солнечно. Температура воздуха ожидается −14 градусов. День увеличился до 9 часов 17 минут.

У кого намечается той

Максат Мамытканов

Родился 12 января 1971 года. Министр Евразийской экономической комиссии от Кыргызской Республики.

Айбек Алтынбеков

Родился 12 января 1978 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Болот Шамшиев

Фото из интернета. Болот Шамшиев

Родился 12 января 1941-го во Фрунзе. Советский и кыргызский кинорежиссер, сценарист, актер, мыслитель, народный артист Киргизской ССР, народный артист СССР.

Студентом успешно дебютировал в кино в качестве актера, сыграв главную роль Кемеля в фильме Ларисы Шепитько «Зной».

Режиссерским дебютом Болота Шамшиева стала картина «Выстрел на перевале Караш» (1968). Снял такие фильмы, как «Алые маки Иссык-Куля», «Карчыш» («Проклятие»), «Эхо любви», «Белый пароход», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Восхождение на Фудзияму» и другие.

С 1964 по 1990 год — режиссер-постановщик киностудии «Кыргызфильм». В 1990-м создал и возглавил частную кинокомпанию «Салам-Алик» в Бишкеке. В 1998-1999 годах — директор Государственного агентства по туризму и спорту. В 1999-2000-х — Генеральный консул Кыргызстана в ОАЭ.

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР (1989-1995).

Фото 24.kg. Отпечатки ладоней и ног Болота Шамшиева

В 2017 году на кыргызской Аллее славы установили плиты с отпечатками ладоней и ступней известных деятелей кинематографа, в том числе и Болота Шамшиева.

Умер 21 декабря 2019-го.

В сентябре 2022 года Болоту Шамшиеву за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана присвоена (посмертно) высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Родился поэт и композитор Рыспай Абдыкадыров

Родился 12 января 1941 года в селе Кызыл-Булак Ошской области. Заслуженный артист КР.

Автор более 200 песен, ставших хитами, а сам композитор — любимым певцом всей республики.

Умер в 1994-м.

Возле Ошской областной филармонии, носящей имя композитора, ему установлен памятник.

Родился профессор Сарбагыш Абдрахманов

Фото из интернета. Сарбагыш Абдрахманов

Родился 12 января 1943 года в селе Темировка Иссык-Кульской области. Доктор физико-математических наук, профессор.

Крупный специалист в области физики и механики твердого тела.

Академик Международной академии наук, образования и индустрии (США, 1996), академик Инженерной академии Кыргызской Республики (1999), академик Международной инженерной академии (Россия, 2000).

В 2005-м включен в эксклюзивный список биографического центра Кембриджского университета в номинации «Ведущий преподаватель мира» с вручением памятной медали и сертификата.

За выдающиеся заслуги в образовательной системе Кыргызстана Сарбагышу Абдрахманову присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования КР». В 2014 году награжден медалью «Данк».

Опубликовал более ста научных работ, в том числе три монографии, пять учебников и учебно-методических пособий. Под его научным руководством подготовлена докторская и защищены шесть кандидатских диссертаций.

Умер 29 декабря 2017-го.

Умер композитор Мураталы Куренкеев

Фото foto.kg. Мураталы Куренкеев

Родился 2 января 1860 года в селе Талды-Булак. Композитор, исполнитель на национальных инструментах (кыяке, комузе и чооре), народный артист Киргизской ССР.

В 1936-м стал солистом государственной филармонии и участником первого оркестра кыргызских народных инструментов.

Композитор обогатил репертуар народной кыргызской музыки, создав около 80 собственных уникальных произведений.

Имя Мураталы Куренкеева присвоено Государственному музыкальному училищу и улице в Бишкеке. Там же в 1961 году открыт памятник композитору.

Умер государственный деятель Абдужапар Тагаев

Фото из интернета. Абдужапар Тагаев

Родился 31 марта 1953-го.

Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996 годах.

Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило Почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».

Посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.

Умер в 2017-м.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.