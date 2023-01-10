21:31
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

За 2022 год бишкекчане нарушили правила благоустройства на 11 миллионов сомов

За 2022 год бишкекчане нарушили правила благоустройства на 10 миллионов 995 тысяч 500 сомов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, за этот период муниципальная инспекция по контролю за благоустройством мэрии составила 1 тысячу 765 протоколов. Из них:

  • за выброс мусора в неустановленных местах — 656 протоколов на общую сумму 4 миллиона 132 тысячи сомов;
  • за неисполнение предписаний, замечаний — 315 протоколов на общую сумму 126 тысяч 500 сомов;
  • за повреждение насаждений и самовольную выемку грунта — 117 протоколов на общую сумму 990 тысяч 500 сомов.

Столичный муниципалитет напоминает, что по всем зафиксированным фактам будут приняты меры согласно Кодексу о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255228/
просмотров: 1298
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке ресторан сливал пищевые отходы в канализацию
В Бишкеке оштрафовали девять строительных компаний: какие и за что
Академию управления при президенте оштрафовали за мусор в неположенном месте
В Бишкеке оштрафовали «Тазалык» за нарушение правил благоустройства территории
В августе в Бишкеке правила благоустройства нарушили на полмиллиона сомов
За полгода бишкекчане нарушили правила благоустройства на 11 миллионов сомов
За пять месяцев бишкекчане нарушили правила благоустройства на 9 миллионов сомов
Университеты и компании столицы оштрафовали на 325 тысяч сомов. За что?
В Бишкеке продолжают штрафовать за нарушение правил благоустройства
В Бишкеке оштрафовали 38 организаций. Не провели субботники
Популярные новости
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
Февраль-2024. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Февраль-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без...
20:42
В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса
20:14
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
19:40
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии
19:09
Нацбанк оштрафовал комбанк на 22,6 миллиона сомов