За 2022 год бишкекчане нарушили правила благоустройства на 11 миллионов сомов

За 2022 год бишкекчане нарушили правила благоустройства на 10 миллионов 995 тысяч 500 сомов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, за этот период муниципальная инспекция по контролю за благоустройством мэрии составила 1 тысячу 765 протоколов. Из них:

за выброс мусора в неустановленных местах — 656 протоколов на общую сумму 4 миллиона 132 тысячи сомов;

за неисполнение предписаний, замечаний — 315 протоколов на общую сумму 126 тысяч 500 сомов;

за повреждение насаждений и самовольную выемку грунта — 117 протоколов на общую сумму 990 тысяч 500 сомов.

Столичный муниципалитет напоминает, что по всем зафиксированным фактам будут приняты меры согласно Кодексу о правонарушениях.