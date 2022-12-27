21:02
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Общество

Общественный транспорт Бишкека украсили к Новому году

Муниципальные предприятия украсили общественный транспорт столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на маршрутах появились украшенные новогодней атрибутикой троллейбусы, автобусы и микроавтобусы.

«К Новому году в салонах троллейбусов и автобусов запустят аудиопоздравление для горожан. А пассажиры смогут прокатиться на троллейбусах № 7 и № 10 под управлением водителей в костюмах Дедов Морозов», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что Бишкекское троллейбусное управление проведет традиционный конкурс на лучшее праздничное оформление троллейбуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254542/
просмотров: 3046
Версия для печати
Материалы по теме
В транспорте в Бишкеке будут показывать мультфильмы на кыргызском языке
Водитель выбил телефон из рук пассажира. Какие в отношении него приняли меры
Водитель автобуса выбил телефон из рук пассажира за оплату картой «Тулпар»
На работу общественного транспорта жалуются жители Бишкека
Новогодняя ночь на площади Ала-Тоо. Как будут работать автобусы и троллейбусы
Новогодние автобусы и троллейбусы колесят по улицам Бишкека
Повышение тарифа на проезд в Бишкеке. Сколько будут платить пенсионеры
В Бишкеке при оплате проезда наличными пассажирам будут выдавать билет
Повышен тариф на проезд в общественном транспорте Бишкека
Мэрия решила бороться с «зайцами» и предложила штраф. Каким он должен быть?
Популярные новости
Крещение-2024. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2024. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
Задержание директора &laquo;Берекет&raquo;. Торговцы обратились к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
21 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли
18:38
Трое кыргызстанцев похитили в Санкт-Петербурге мужчину и вымогали у него деньги
16:20
На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с новым флагом
16:00
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы