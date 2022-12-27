Общественный транспорт Бишкека украсили к Новому году

Муниципальные предприятия украсили общественный транспорт столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на маршрутах появились украшенные новогодней атрибутикой троллейбусы, автобусы и микроавтобусы.

«К Новому году в салонах троллейбусов и автобусов запустят аудиопоздравление для горожан. А пассажиры смогут прокатиться на троллейбусах № 7 и № 10 под управлением водителей в костюмах Дедов Морозов», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что Бишкекское троллейбусное управление проведет традиционный конкурс на лучшее праздничное оформление троллейбуса.