В городе Ош очистили тротуары от стихийных торговцев

Рабочая группа во главе с вице-мэром Жасуром Азимовым провела рейд по недопущению стихийной торговли на тротуарах под мостом имени Навои. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Оша.

По ее данным, отдельное внимание уделялось экологическому состоянию рынка и прилегающих к нему дорог, также проводилась соответствующая разъяснительная работа с торговцами по искоренению и недопущению стихийной торговли.

По итогам рейда соответствующим службам поручено усилить совместное взаимодействие по исполнению функциональных обязанностей по недопущению стихийной торговли, в том числе незаконной продаже сельхозпродукции из автотранспорта, проводить работу по обязательному соблюдению экологической и пожарной безопасности.

Со стороны дорожных служб во избежание стихийной торговли установлены бетонные блоки на подступах к территории под мостом. Сотрудники СМП «Ош-Тазалык» после демонтажа точек стихийной торговли убрали мусор под мостом.