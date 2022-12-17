Массовые аресты. Орозайым Нарматова не намерена прекращать голодовку

Экс-депутат Жогорку Кенеша Орозайым Нарматова, заключенная под стражу по подозрению в попытке насильственного захвата власти, не намерена прекращать голодовку. Об этом 24.kg сообщили в Институте омбудсмена.

Представитель акыйкатчи посетил Орозайым Нарматову, которая четвертый день голодает.

«Давление 90 на 60, температура 36,7 градуса. Арестованная жалуется на боли в области живота. С ее слов имеется язва желудка. В медчасти СИЗО ей делают обезболивающие уколы. Орозайым Нарматова не намерена прекращать голодовку, считает, что ее арест — это политическое гонение. Она также считает, что страной должен управлять один человек», — отметили в ведомстве.

В институте добавили, что к сотрудникам СИЗО Нарматова никаких нареканий и претензий не имеет.

Сотрудники СИЗО рассказали, что девушка пьет только воду.

Отметим, на сегодня 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в Бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.

Ответственность за последствия голодовки заключенные возложили лично на президента Садыра Жапарова, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, министра внутренних дел Улана Ниязбекова, генерального прокурора Курманкула Зулушева, а также на следователей, прокуроров и судей.