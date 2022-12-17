Междугородние маршрутки и такси прошли техосмотр. Нарушителей оштрафовали

Маршрутки и такси Бишкека оштрафовали на 72 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, сотрудники ведомства провели рейд по выявлению фактов нарушения ПДД и проверке технического состояния авто.

«С 13 по 15 декабря общественный транспорт и частные такси перевозящие пассажиров по автодорогам Бишкек — Ош, Бишкек — Нарын, и Бишкек — Талас прошли технический осмотр транспортных средств. В течение двух дней выявлены нарушения, штраф составил 72 тысяч сомов. На специализированную штрафную стоянку водворены четыре автомашины», — говорится в сообщении.