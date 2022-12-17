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Общество

Два в одном. Как встретить Новый год, чтобы не обидеть Кота и Кролика

У следующего года сразу два «покровителя» — Кот и Кролик. Есть несколько легенд, почему четвертый год лунного календаря «двойной».

Одна из версий связана с разницей китайского и вьетнамского языков. Дело в том, что в Китае символом года является Кролик, вернее Заяц («Мао»), а во Вьетнаме — Кот. К тому же слово «кролик» на китайском созвучно с вьетнамским «кот».

Но как появился Восточный календарь и животные в нем? Считается, что китайский календарь один из самых древних из действующих сегодня. Появился около трех тысяч лет назад. Китайцы в древние времена верили, что движение планеты Юпитер приносит блага и добродетели. Она делает оборот вокруг Солнца примерно за 12 лет.

Китайский календарь также состоит из пяти стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода. Полный цикл составляет 60 лет.

Почему именно эти 12 животных заслужили честь стать покровителями года, объясняют китайские легенды. Они гласят, что выбирали животных Будда или Нефритовый император. Но коту не повезло. По одной из версий, животное «не включили» китайские мудрецы, которые плохо относились к нему, считая помощником колдунов, и нашли ему замену — кролика. По другой же, усатый-полосатый не попал в перечень из-за банальной зависти — ему не передала приглашение Крыса, которой поручил это сделать Будда. Уж очень красивым ей показался Кот. Как было на самом деле — скорее всего, мы уже не узнаем.

Новый, 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика (Кота).

Конечно, найдутся скептики, которые отрицают астрологию. Но многие люди верят, что встречать символ года нужно правильно — учитывая предпочтения «покровителя».

24.kg разбиралось, как угодить кролику или коту. Хотя в животном мире повадки и привычки у этих зверьков разные, в восточных календарях этих животных характеризуют одни и те же качества — олицетворение домашнего уюта и спокойствия.

Лазурно-синий или яблочно-зеленый

Встречать год кролика астрологи советуют в семейном кругу. Но если вы тихому празднику предпочитаете веселье в компании — не расстраивайтесь. По восточному календарю смена годов произойдет 22 января.

Хозяин 2023 года — Черный Водяной Кролик (Кот). Поэтому наряды черного цвета уместны.

Кроме того, так как покровитель года связан с Деревом, а элементом всего года является Вода, счастливыми цветами также являются лазурно-синий и яблочно-зеленый. А вот одежду кислотных, неоновых расцветок, с изобилием декоративных украшений лучше оставить в шкафу. Как и синтетические вещи. Зверькам больше по душе наряды из натуральных тканей, свободного кроя.

Что поставить на стол

Так как у года два покровителя, один из которых вегетарианец, а второй хищник-мясоед, то и на столе должны быть блюда, которые понравятся каждому из них.

Лучше не ставить блюда из крольчатины или зайчатины, чтобы не обидеть символ года, а также говядину, которую «не любит» Тигр — покровитель уходящего года.

Поэтому прекрасно подойдут для приготовления мясо птицы, рыба, различные морепродукты. Они придутся по вкусу коту. Кролик же обрадуется салатам, особенно со свежей морковью, зеленью, но и привычные оливье и селедка под шубой ушастого не обидят.

Также советуют в качестве ингредиентов использовать ягоды, яблоки и злаки.

При этом не стоит увлекаться острыми и пахучими приправами, чесноком, так как тотемы года не любят резких запахов. Не по душе кролику будут блюда из бобовых. В некоторых случаях они даже могут привести к их гибели.

Украсить стол можно статуэтками кота или кролика. Считается, что это может привлечь удачу в дом.

А что выпить?

Конечно, сложно представить новогодний стол без спиртных напитков. Но лучше отказаться от крепкого алкоголя совсем или использовать его для приготовления коктейлей.

Предпочтительнее будет поднять фужеры с шампанским или вином. Да и последствий для здоровья на следующий день будет меньше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/253519/
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