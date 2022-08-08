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Общество

В Кыргызстан поступил годовой запас инсулина «Протафан»

В Кыргызстан поступил годовой запас инсулина «Протафан». Об этом 24.kg сообщила главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталья Добрынина.

По ее данным, сейчас груз находится в аэропорту.

«Если сегодня он поступит на склад, то уже завтра начнем выдавать пациентам в Бишкеке. На завтра пригласили и регионы, если они смогут приехать, если свободны рефрижераторы, то в течение суток-двух инсулин будет в областных центрах. До отдаленных районов, думаю, в течение недели доставят», — отметила Наталья Добрынина.

Напомним, ранее прибыли партии препаратов смешанного и короткого действия «Микстард» и «Актрапид».

Проблемы с инсулином начались в марте. В мае пациенты стали жаловаться на его нехватку. В Минздраве задержку с поставкой препарата объясняли увеличением сроков поставки самим заводом и срывом тендера в феврале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241730/
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