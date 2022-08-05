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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 августа облачно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 14 часов 22 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-19.00 — участок улицы Салиевой от улицы Пархоменко до Лермонтова;
  • 9.30-14.30 — микрорайон «Тунгуч», 57, 59-65, 64/1, 64/2, 67, 68, 70, 71;
  • 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 47, жилмассив «Ак-Ордо», переулок Кызыл-Ординский, улица Малдыбаева, 11, село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Киргизская, Украинская, Коллекторная, Тихая, Логвиненко, переулок Школьный);
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улица Садырбаева), отрезки улиц Дэн Сяопина, Ак-Муз, Кирова, Бейшеналиевой, Павлова, Абдумомунова, Рыскулова, Жумабека, Тоголока Молдо;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
  • 14.00-17.00 — село Пригородное (улица Жаштык).

У кого намечается той

Савватий Бронницкий (Сергей Загребельный)

Родился 5 августа 1967 года. Епископ Бишкекский и Кыргызстанский.

Жанарбек Кенжеев

Родился 5 августа 1985 года. Борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Азии, участник Олимпиады в Афинах.

Памятные даты

Международный день светофора

из интернета
Фото из интернета. Памятник светофору в Лондоне

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в Кливленде (США) появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.

Международный день пива

Впервые этот праздник прошел в 2007 году в Санта-Крузе (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату — 5 августа. Но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата — с 2012-го он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба — в 2012 году отмечался уже в 207 городах 50 стран на пяти континентах.

Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте уже точно варили в III веке до нашей эры, то есть оно может вести свою историю и с более древних времен.

Люди, которые меняли мир

Родился дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

из интернета
Фото из интернета. Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Родился 5 августа 1922 года в Пишпеке.

В январе 1943-го Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии.

В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении Знаменка и Кировограда, а также сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову присвоили звание Героя Советского Союза. К этому времени он уже совершил около 200 боевых вылетов.

Талгат Бегельдинов участвовал в битве за Берлин.

27 июня 1945-го ему вторично присвоили звание Героя Советского Союза.

Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945 году и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.

Умер в 2014-м в Алматы.

Бронзовый бюст установлен в Бишкеке. В Актобе (Казахстан) имя дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241549/
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